Federația Turcă de Fotbal continuă măsurile drastice împotriva fenomenului pariurilor ilegale care afectează grav fenomenul sportiv. Comisia de disciplină a forului de la Ankara a decis suspendarea a aproape o treime dintre oficialii de club cercetați în cel mai recent dosar de integritate. Măsurile vin după o investigație amplă desfășurată la nivelul structurilor de conducere din fotbalul turc, conform news.ro.

În urma analizării dosarelor, 147 dintre cei 448 de conducători trimiși în fața comisiei de disciplină la începutul lunii octombrie au primit o suspendare de 45 de zile. Decizia a fost luată pentru încălcarea regulamentelor privind pariurile sportive.

Pe parcursul acestei perioade, persoanele sancționate au interdicție totală de a-și exercita funcțiile sau de a reprezenta cluburile în competițiile oficiale.

Printre numele importante afectate de această decizie se numără și Ertugrul Dogan, președintele clubului Trabzonspor, formație care evoluează în prima ligă turcă, SüperLig.

În privința celorlalte 301 cazuri analizate de reprezentanții comisiei de disciplină, nu au fost dictate sancțiuni din cauza lipsei de dovezi suficiente care să ateste implicarea directă în activități de pariere.

Federația Turcă de Fotbal și-a intensificat verificările și a înăsprit regulamentele privind pariurile sportive în urma unui scandal de amploare care a destabilizat fotbalul din această țară anul trecut.

În cadrul aceleiași anchete generale privind integritatea competițiilor, forul turc a aplicat deja măsuri drastice, suspendând anterior 149 de arbitri și 1 024 de jucători pe perioade variabile de timp.

La începutul acestei luni, Federația Turcă de Fotbal a luat decizia de a suspenda provizoriu 448 de foști și actuali oficiali ai structurilor sportive. Printre numele de rezonanță implicate în acest dosar se numără Ertugrul Dogan, președintele grupării Trabzonspor, precum și Hakan Daltaban, vicepreședintele celor de la Beșiktaș.