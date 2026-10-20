Dezastru pentru România la Rotterdam. Nicio gimnastă în finală

România nu va avea nicio reprezentantă în finalele individuale ale Campionatului Mondial de gimnastică artistică de la Rotterdam, după ce sportivele din lotul tricolor au ratat calificarea la toate probele. Este o premieră negativă pentru gimnastica feminină românească, potrivit rezultatelor din calificări.

Dacă ratarea finalei pe echipe s-a mai întâmplat la edițiile precedente, absența totală din finalele individuale, atât la aparate, cât și la individual-compus, reprezintă o situație fără precedent pentru România la această competiție.

La ediția din 2025, Sabrina Maneca-Voinea și Denisa Golgotă reușiseră să ajungă în finala de la sol, unde au ocupat locurile 4, respectiv 7. Maneca-Voinea s-a calificat atunci și în finala de la bârnă, încheind concursul pe poziția a șaptea.

La Rotterdam, cea mai bună clasare a unei gimnaste române în calificări a fost obținută de Alexia Blănaru, care a acumulat 50,132 de puncte în concursul de individual-compus și s-a clasat pe locul 52.

Nici echipa feminină a României nu a reușit să se califice în ultimul act. Tricolorele au încheiat calificările cu un total de 151,996 puncte, rezultat care le-a plasat pe locul 19.

În finala pe echipe s-au calificat China, Statele Unite, World Gymnastics 2, formație alcătuită din sportive care concurează sub drapel neutru, Italia, Japonia, Franța, Canada și Brazilia.

Miza competiției este importantă și în perspectiva Jocurilor Olimpice din 2028, pentru care finala pe echipe va oferi trei locuri de calificare directă, conform informațiilor prezentate.

România a fost reprezentată la Campionatul Mondial și de Nicholas Țarcă, însă nici gimnastul nu a ajuns în vreo finală. La individual-compus masculin, acesta a terminat calificările pe locul 80, cu 73,099 puncte.

Campionatul Mondial de la Rotterdam continuă cu finalele pe echipe, urmate de cele la individual-compus și la aparate.

Ultimele medalii mondiale ale României datează din urmă cu 11 ani, de la competiția organizată la Glasgow. Atunci, Marian Drăgulescu a câștigat argintul la sărituri, iar Larisa Iordache a obținut bronzul la individual-compus.

În palmaresul individual al gimnasticii românești, Gina Gogean are 12 medalii mondiale, dintre care șase de aur, iar Marian Drăgulescu a cucerit zece, dintre care opt de aur. Gogean mai are și trei titluri mondiale obținute cu echipa.