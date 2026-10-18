Gimnastică: Evoluție modestă pentru România la Campionatul Mondial de la Rotterdam (2026). Tricolorele, la 15 puncte de SUA și fără șanse la finala pe echipe

Evoluție modestă pentru România. Echipa feminină de gimnastică a României a înregistrat o evoluție modestă în cadrul calificărilor celei de-a 54-a ediții a Campionatelor Mondiale, găzduite de arena Rotterdam Ahoy. Cu un parcurs marcat de numeroase ratări și erori de execuție, tricolorele au ratat accesul în finala pe echipe și au șanse aproape nule de a prinde finale pe aparate.

În componența Sabrina Maneca-Voinea (19 ani), Iris Iordache (16 ani), Daria Tănasă (16 ani), Alexia Blănaru (16 ani), Ariana Cotu (16 ani) și Anamaria Mihăescu (17 ani), echipa României a evoluat în prima subdiviziune a calificărilor feminine. La finalul rotațiilor, tricolorele au strâns un total de 151.996 puncte, terminând la o distanță uriașă de 15 puncte față de liderul Statele Unite ale Americii (164.529 puncte).

Concursul a debutat la paralele, unde echipa a obținut cea mai bună notă prin Ariana Cotu (13.033). Totuși, nota este insuficientă pentru a-i asigura o calificare în ultimul act.

Așteptările mari au fost legate de a doua rotație, la bârnă, unde Sabrina Maneca-Voinea era cotată cu șanse la finală. Aceasta a fost notată cu doar 12.466 (6.966 la execuție), ratând șansa de a se califica. În cadrul aceluiași aparat, Alexia Blănaru a fost aproape de colega sa, obținând 12.300.

La sol, aparatul unde Sabrina Voinea viza din nou un loc în finală, o diagonală complet ratată i-a spulberat speranțele, fiind notată cu 12.900.

Ultima rotație a echipei s-a desfășurat la sărituri, unde Alexia Blănaru a obținut cea mai mare notă a delegației române din tot concursul – 13.666, urmată îndeaproape de Sabrina Voinea (13.633). Notele rămân însă modeste pentru a emite pretenții la finala aparatului.

Sărituri: Alexia Blănaru (13.666), Sabrina Maneca-Voinea (13.633), Anamaria Mihăescu (13.100), Iris Iordache (12.700);

Paralele: Ariana Cotu (13.033), Anamaria Mihăescu (12.166), Alexia Blănaru (11.466), Iris Iordache (11.066);

Bârnă: Sabrina Maneca-Voinea (12.466), Alexia Blănaru (12.300), Anamaria Mihăescu (11.866), Iris Iordache (10.766);

Sol: Sabrina Maneca-Voinea (12.900), Alexia Blănaru (12.700), Anamaria Mihăescu (12.700), Iris Iordache (12.500).

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Cu încă 9 subdiviziuni rămase de disputat în faza calificărilor, scorul cumulativ plasează România în afara celor mai bune opt națiuni care avansează în finala pe echipe.

Singurele speranțe teoretice ale României se leagă de concursul de individual-compus, unde Alexia Blănaru a strâns 50.132 puncte (locul 6 după prima subdiviziune), iar Anamaria Mihăescu a acumulut 49.832 puncte, însă șansele de a prinde primele 24 de locuri la nivel global rămân extrem de mici.

În concursul masculin, unicul reprezentant al României, Nicholas Țarcă, a încheiat pe locul 80 la individual-compus, cu un total de 73.099 puncte, fără a obține biletul pentru vreo finală.

Sărituri: Claire Pease (SUA) - 14.283 | Skye Blakely (SUA) - 14.066

Paralele: Helen Kevric (Germania) - 14.766 | Skye Blakely (SUA) - 14.333

Bârnă: Skye Blakely (SUA) - 14.166 | Helen Kevric (Germania) - 13.633

Sol: Reese Esponda (SUA) - 13.633 | Claire Pease (SUA) - 13.333

Finala feminină pe echipe va avea loc miercuri, de la ora 20:30, având o miză uriașă, întrucât primele trei clasate își asigură calificarea directă la Jocurile Olimpice. Marți, tot de la ora 20:30, este programată prima finală a Mondialului de la Rotterdam, cea a echipelor masculine.