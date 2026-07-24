Cum alegi un pepene bun – 7 trucuri care te ajută să nu dai greș
- Andrei Arvinte
- 24 iulie 2026, 14:14
Un pepene verde este una dintre cele mai apreciate fructe de vară, dar alegerea lui poate fi o adevărată loterie dacă nu știi la ce să te uiți.
Iată un ghid practic cu 7 trucuri simple și eficiente care te vor ajuta să alegi un pepene copt, dulce și zemos.
1. Verifică coada (codița)
Coada pepenelui trebuie să fie uscată și maronie. O coadă verde înseamnă că pepenele a fost cules prea devreme și nu a avut timp să se coacă complet. Evită pepenii cu codița verde sau lipsă.
2. Bate-l ușor și ascultă cum sună fiecare pepene
Bate ușor cu palma pe pepene. Un pepene copt scoate un sunet gol, profund, ca un „bong”. Dacă sună surd sau „plictisit”, este fie crud, fie prea copt și făinos.
3. Caută pata galbenă de jos
Pepenele are o pată galben-crem sau portocalie pe partea pe care a stat pe pământ. Cu cât pata este mai mare și mai galbenă, cu atât pepenele este mai copt și mai dulce.
4. Alege un pepene greu pentru volumul său
Ridică pepenele – trebuie să fie greu pentru dimensiunea lui. Un pepene bun este plin de suc și apă. Dacă pare prea ușor, este probabil făinos sau uscat pe interior.
5. Aspectul cojii unui pepene contează
Cojile trebuie să fie lucioase, nu mate. Evită pepenii cu crăpături, pete moi, mucegai sau zone decolorate. Dungile trebuie să fie bine definite.
6. Forma trebuie să fie simetrică
Pepenele ideal este rotund sau oval, fără denivelări. O formă neregulată poate indica o coacere inegală.
7. Mărimea unui pepene contează, dar nu întotdeauna
Nu alege neapărat cel mai mare. Un pepene mediu-greu este adesea mai dulce decât unul foarte mare, care poate fi apos.
Sfaturi suplimentare
- Cumpără pepeni de la producători locali sau din piețe – au gust mai bun decât cei din supermarketuri.
- Evită pepenii deja tăiați, dacă nu ești sigur de prospețimea lor.
- Pentru pepenele galben: coaja trebuie să fie uniformă, fără pete verzi, și să aibă un miros dulce la capătul codiței.
Alegând cu atenție, vei evita dezamăgirea și te vei bucura de un pepene zemos și dulce. Cu aceste trucuri simple, vei deveni expert în alegerea pepenilor buni.