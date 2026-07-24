Cum alegi un pepene bun – 7 trucuri care te ajută să nu dai greș

Un pepene verde este una dintre cele mai apreciate fructe de vară, dar alegerea lui poate fi o adevărată loterie dacă nu știi la ce să te uiți.

Iată un ghid practic cu 7 trucuri simple și eficiente care te vor ajuta să alegi un pepene copt, dulce și zemos.

Coada pepenelui trebuie să fie uscată și maronie. O coadă verde înseamnă că pepenele a fost cules prea devreme și nu a avut timp să se coacă complet. Evită pepenii cu codița verde sau lipsă.

Bate ușor cu palma pe pepene. Un pepene copt scoate un sunet gol, profund, ca un „bong”. Dacă sună surd sau „plictisit”, este fie crud, fie prea copt și făinos.

Pepenele are o pată galben-crem sau portocalie pe partea pe care a stat pe pământ. Cu cât pata este mai mare și mai galbenă, cu atât pepenele este mai copt și mai dulce.

Ridică pepenele – trebuie să fie greu pentru dimensiunea lui. Un pepene bun este plin de suc și apă. Dacă pare prea ușor, este probabil făinos sau uscat pe interior.

Cojile trebuie să fie lucioase, nu mate. Evită pepenii cu crăpături, pete moi, mucegai sau zone decolorate. Dungile trebuie să fie bine definite.

Pepenele ideal este rotund sau oval, fără denivelări. O formă neregulată poate indica o coacere inegală.

Nu alege neapărat cel mai mare. Un pepene mediu-greu este adesea mai dulce decât unul foarte mare, care poate fi apos.

Cumpără pepeni de la producători locali sau din piețe – au gust mai bun decât cei din supermarketuri.

Evită pepenii deja tăiați, dacă nu ești sigur de prospețimea lor.

Pentru pepenele galben: coaja trebuie să fie uniformă, fără pete verzi, și să aibă un miros dulce la capătul codiței.

Alegând cu atenție, vei evita dezamăgirea și te vei bucura de un pepene zemos și dulce. Cu aceste trucuri simple, vei deveni expert în alegerea pepenilor buni.