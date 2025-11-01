The Ticket aduce diseară, la Antena 1, o ediție plină de emoție, energie și controverse. Delia: „Dacă aș avea o fetiță, aș vrea să fie ca tine”

Ediția The Ticket difuzată sâmbătă, de la ora 20:00, la Antena 1, promite o combinație spectaculoasă de emoție, energie și momente care vor stârni dezbateri aprinse între jurați și public. Este una dintre cele mai intense ediții de până acum, cu momente care pendulează între sensibilitate, umor și forță artistică.

Printre momentele care vor cuceri publicul se numără cel al micuței Anastasia, fetița care a emoționat profund întreaga sală. „Dacă aș avea o fetiță, aș vrea să fie ca tine”, i-a spus Delia, vizibil impresionată. Lacrimile de la finalul numărului au făcut ca toți jurații să urce pe scenă pentru a o îmbrățișa, într-unul dintre cele mai emoționante momente ale serii.

Un alt moment de referință este numărul de pantomimă al unei trupe din Polonia, lucrat timp de mai bine de șase luni. „Acesta este numărul meu preferat de până acum. Dacă un număr ar trebui să primească 200 de lei de la toată lumea, acesta este acela”, a spus Mihai Bendeac, în timp ce Maurice Munteanu a adăugat cu umor: „Spune-i că în premiu intră și o cină cu unul dintre jurați.”

Spectacolul continuă cu un artist de circ din China, al cărui moment reușește să ridice publicul în picioare și să declanșeze reacții emoționante din partea juraților. „Ceea ce am văzut a fost ca un poem magic”, a spus Maurice, în timp ce Micutzu a completat: „M-ai făcut gelos, pentru că nu am reușit niciodată să am așa o pace interioară cum ai tu.”

În schimb, momentul coregrafic al trupei din Republica Moldova aduce în prim-plan o temă care va stârni dezbateri aprinse: feminitatea. Coregrafia, gesturile și mesajul artistic dau naștere unor reacții puternice atât din partea juraților, cât și a publicului.

Ediția va fi completată de apariții spectaculoase și inedite: un vietnamez stabilit în Ungaria care dansează pe muzica lui Sandu Ciorbă, țipuritoarea din Oaș care trezește amintiri puternice pentru Micutzu și Bordea, un jucător de kendama, o doamnă care aleargă pe bandă încălțată cu tocuri, moment care provoacă regrete și discuții între jurați, dar și un rapper din Țăndărei. O ediție cu energie, emoție și multă diversitate, în care fiecare număr trezește reacții și trăiri intense atât în sală, cât și acasă, în fața ecranului.