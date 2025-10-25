Monden

Alexa și Tamaș, momente de glorie la Asia Express. Au stârnit hohote de râs

Alexa și Tamaș, momente de glorie la Asia Express. Au stârnit hohote de râsDan Alexa, Asia Express / sursa foto: captură YouTube
Tamaș și Alexa au avut un nou moment de glorie la Asia Express atunci când au fost provocați să danseze în stil traditional asiatic. Pe lângă faptul că nu au fost docili, cei doi i-au inspirat pe români să facă diferite glume pe seama lor.

Tamaș, Alexa și Buddha

Momentul în care au trebuit să se antrenaze pentru a dansa tradțional nu a fost tocmai pe placul fotbaliștilor. Practic Alexa a vociferat chiar și în momentul în care profesoara le explica cum să facă. Îi tot spunea în română diferite nemulțumiri, în timp ce totuși făcea eforturi ca să învețe dansul. Ulterior a explicat că nu e fanul lui Buddha.

Buddha este un zeu gras și chel și cercei în urechi. Tot timpul m-a frapat buricul lui”, a explicat Alexa. Ulterior cei doi fotbaliști chiar au dansat. Drept urmare fanii Asia Express s-au folosit de imaginile cu ei și au făcut diferite glume. ”Țânțarii după ce s-au îmbătat cu sângele meu” a scris cineva în dreptul imaginii cu ei. Desigur că și alți privitori s-au amuzat de imaginile cu cei doi.

Asia Express i-a dus în copilărie.

Doar dansul nu a fost singura provocare. La un moment dat, așteptând să vadă ce se întâmplă mai departe, cei doi au avut un moment de respiro. Au profitat și au jucat șotron.

”Nu am mai jucat șotron de 38 de ani. Nici elastic nu am mai jucat. Am trecut prin toate stările până când ne-am relaxat total. Am zis că nu mai avem nicio șansă”, au explicat cei doi. Cert este că până acum, fotbaliștii se descurcă de minune alături de celelalte patru echipe rămase în cursă.

Ultimii rămași

Printre ele se numără și Carmen și Olga. Cele două par să se descurce mai bine decât ar fi crezut până și ele. deși sunt anumite momente în care Carmen plânge de dorul fiicei sale. Mai ales atunci când a primit și o scrisoare de acasă de la sora ei, care a impresionat-o până la lacrimi.

Proiecte speciale