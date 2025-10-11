Social

Nou trend cu Dumnezeu digital. Aplicații care „fac legătura” cu divinitatea

Nou trend cu Dumnezeu digital. Aplicații care „fac legătura" cu divinitatea
Din cuprinsul articolului

Era tehnologică pare că a explodat și pe parte religioasă unde Dumnezeu pare să fie la un click distanță. Sunt din ce în ce mai multe aplicații care promit să te pună în legătură cu diferite figuri spirituale.

Dumnezeu din tastatură

Mai multe aplicații precum Hallow, The Bible Chat sau ChatwithGod dau posibilitatea utilizatorilor să vorbească cu Dumnezeu, Mohammed, Allah sau Buddha. Iar în ultima perioadă aceste aplicații au explodat, mai ales prima dintre ele. Aceasta are rugaciuni, meditații, dar și un abonament care ajunge și la 73 de euro pe an.

Mai nou, aplicația în cauză a cumpărat și un motor de căutare similar cu ChatGPT. Acest lucru cu siguranță va duce la dezvoltarea aplicației. Cu toate acestea, reprezentanții Bisericii Catolice nu văd cu ochi buni acest tip de ”apropiere de Dumnezeu”. ”Ar fi foarte dificil să descoperim prezența lui Dumnezeu în inteligența artificială”, a spus Papa Francisc anul trecut.

UE a vrut banarea Hallow

Cert este că între timp UE chiar a discutat despre banarea acestei aplicații. Mai ales că anul trecut aplicația în cauză a fost eliminate din App Store-ul din China. „Sincer, destul de sfâșietor - tocmai discutam planuri de extindere a conținutului și echipelor noastre poloneze, franceze, italiene și germane.

Dacă acest lucru este corect, aceste eforturi vor fi practic imposibile”, a spus CEO-ul aplicației. Deocamadată aplicația nu a fost banată, dar dacă s-ar face acest lucru, probabil se va lua în calcul Legea privind serviciile digitale (DSA). Aceasta își propune să sporească transparența și responsabilitatea pentru platformele digitale. Acestea ar trebui să raporteze de două ori pe an numărul de utilizatori și explicații detaliate privind practicile de gestionare a conținutului și de date.

Legea care se ocupă și de religie

O prevedere cheie a DSA restricționează prelucrarea datelor cu caracter personal „sensibile”. Inclusiv informații legate de convingeri religioase sau filozofice, cu excepția cazului în care se oferă consimțământul explicit al utilizatorului. Acest regulament impune reguli mai stricte aplicațiilor religioase privind confidențialitatea datelor, moderarea conținutului și divulgarea informațiilor utilizatorilor.

