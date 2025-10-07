UE pregătește mai mulți bani pentru Republica Moldova. Comisia pentru bugete cere creșterea alocărilor cu 25 de milioane de euro

Republica Moldova. Parlamentul European a propus o majorare de 25 de milioane de euro a fondurilor pentru Vecinătatea Estică, inclusiv pentru sprijinirea Republicii Moldova, în cadrul Bugetului Uniunii Europene pentru anul 2026. Modificarea care prevede această alocare a fost votată în seara zilei de luni, 5 octombrie, în Comisia pentru bugetul Parlamentului European, a anunțat europarlamentarul român Siegfried Mureșan.

„Comisia pentru buget a Parlamentului European a votat seara trecută un amendament co-semnat de mine, prin care solicităm o creștere cu 25 de milioane de euro a alocărilor destinate Vecinătatea Estică, inclusiv Republicii Moldova”, a declarat Siegfried Mureșan.

Potrivit eurodeputatului, această decizie urmărește consolidarea democrației și a rezilienței societăților civile din state aflate în vecinătatea estică a Uniunii Europene, într-un context geopolitic complicat.

„Societatea civilă are un rol esențial în consolidarea democrației în statul din vecinătatea noastră, în special în țările candidate, Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni și agresiuni antidemocratice din partea Federației Ruse”, a subliniat Mureșan.

După aprobarea amendamentului în Comisia pentru buget, acesta va fi supus votului plenului Parlamentului European. Ulterior, poziția Parlamentului va fi discutată în cadrul negocierilor finale cu Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, pentru adoptarea definitivă a Bugetului UE pentru anul 2026.

Europarlamentarul a mai menționat că alegerile parlamentare din Republica Moldova vor permite accelerarea procesului de aderare a țării la Uniunea Europeană, reiterând sprijinul UE pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Totodată, oficialul a precizat că Republica Moldova va beneficia și de o absorbție accelerată a fondurilor europene din Planul de Creștere de 1,9 miliarde de euro, bani destinați modernizării țării, apropierii de standardele europene și creșterii nivelului de trai al cetățenilor.

În iunie 2025, Republica Moldova a beneficiat de o nouă tranșă de finanțare de la Uniunea Europeană, în valoare de 2 milioane de euro. Banii vin din partea Comisiei Europene, ca parte a Programului „UE pentru Reforme”, și vor susține procesul de modernizare a sistemului judiciar. Astfel, suma totală acordată de Uniunea Europeană prin acest program ajunge la 29 de milioane de euro.