Smiley, concert spectaculos la Sala Palatului. A fost sold out

Artistul Smiley a transformat Sala Palatului într-un univers sonor spectaculos, plin de emoție și energie, cu show-ul său „Armonie” — un concept pop-simfonic unic, susținut alături de 84 de artiști pe scenă, Metropolitan Orchestra, trupa sa și o echipă internațională de peste 200 de profesioniști.

Cu sala arhiplină și peste 4.000 de spectatori, concertul a devenit o celebrare a muzicii, prieteniei și conexiunii dintre artist și public.

Evenimentul a impresionat prin tehnologia de ultimă generație: un sistem de sunet imersiv 8D, folosit pentru prima dată într-un concert din România, același tip de experiență acustică întâlnită la show-urile unor nume uriașe precum Hans Zimmer, Andrea Bocelli sau Post Malone.

Concertul a inclus hituri binecunoscute, reorchestrate special pentru această seară de gală: „De unde vii la ora asta”, „Oarecare”, „Culoarea ta”, „Oficial îmi merge bine” sau „Acasă”, dar și piese rare, pline de sensibilitate, precum „Flori de plastic”, „Insomnii” și „Confesiune” — una dintre cele mai personale creații ale artistului.

Smiley nu a fost singur în această aventură muzicală. Alături de el au urcat pe scenă invitați speciali care au adus momente memorabile: Dorian a interpretat „Aprinde scânteia”, Theo Rose a emoționat publicul cu „Ultimul dans”, iar Alex Velea și Connect-R au ridicat sala în picioare cu „Nu mă ierta” și „Cum te-a făcut mama ta”, piese de pe viitorul lor album comun.

Irina Baianț a oferit o interpretare spectaculoasă a piesei „Insomnii”, Horia Brenciu a reamintit de perioada trupei Simplu cu „O secundă”, iar Feli a închis seara într-o notă poetică, cu versiunea sa delicată a cântecului „Vals”.

Dirijată de maestrul Daniel Jinga, Metropolitan Orchestra și trupa lui Smiley, supranumită de el „cea mai tare trupă din sud-estul Europei”, au completat perfect spectacolul vizual și emoțional. Sala Palatului a devenit, pentru câteva ore, o poveste vie, spusă prin lumină, sunet și vibrație colectivă.

Biletele pentru ambele seri ale concertului „Armonie” s-au epuizat cu două săptămâni înainte, iar cererea a fost atât de mare încât pe platformele de anunțuri s-au vândut ulterior la prețuri duble. A doua reprezentație, programată pentru 31 octombrie, este deja sold-out, semn că Smiley a reușit, încă o dată, să aducă publicul în perfectă armonie cu muzica sa.