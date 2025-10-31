Smiley, concert spectaculos la Sala Palatului. A fost sold out
- Emma Cristescu
- 31 octombrie 2025, 14:22
Artistul Smiley a transformat Sala Palatului într-un univers sonor spectaculos, plin de emoție și energie, cu show-ul său „Armonie” — un concept pop-simfonic unic, susținut alături de 84 de artiști pe scenă, Metropolitan Orchestra, trupa sa și o echipă internațională de peste 200 de profesioniști.
Cu sala arhiplină și peste 4.000 de spectatori, concertul a devenit o celebrare a muzicii, prieteniei și conexiunii dintre artist și public.
Smiley, concert spectaculos la Sala Palatului
Evenimentul a impresionat prin tehnologia de ultimă generație: un sistem de sunet imersiv 8D, folosit pentru prima dată într-un concert din România, același tip de experiență acustică întâlnită la show-urile unor nume uriașe precum Hans Zimmer, Andrea Bocelli sau Post Malone.
„A fost o armonie reală între scenă și public. Am simțit cum toți respirăm la unison, cum emoția se amplifică și devine ceva mai mare decât noi. În două ore am trăit toate stările posibile și parcă totul s-a terminat prea repede”, a mărturisit Smiley, copleșit de reacția publicului.
Concertul a inclus hituri binecunoscute, reorchestrate special pentru această seară de gală: „De unde vii la ora asta”, „Oarecare”, „Culoarea ta”, „Oficial îmi merge bine” sau „Acasă”, dar și piese rare, pline de sensibilitate, precum „Flori de plastic”, „Insomnii” și „Confesiune” — una dintre cele mai personale creații ale artistului.
Invitați surpriză
Smiley nu a fost singur în această aventură muzicală. Alături de el au urcat pe scenă invitați speciali care au adus momente memorabile: Dorian a interpretat „Aprinde scânteia”, Theo Rose a emoționat publicul cu „Ultimul dans”, iar Alex Velea și Connect-R au ridicat sala în picioare cu „Nu mă ierta” și „Cum te-a făcut mama ta”, piese de pe viitorul lor album comun.
Irina Baianț a oferit o interpretare spectaculoasă a piesei „Insomnii”, Horia Brenciu a reamintit de perioada trupei Simplu cu „O secundă”, iar Feli a închis seara într-o notă poetică, cu versiunea sa delicată a cântecului „Vals”.
Biletele s-au epuizat imediat
Dirijată de maestrul Daniel Jinga, Metropolitan Orchestra și trupa lui Smiley, supranumită de el „cea mai tare trupă din sud-estul Europei”, au completat perfect spectacolul vizual și emoțional. Sala Palatului a devenit, pentru câteva ore, o poveste vie, spusă prin lumină, sunet și vibrație colectivă.
Biletele pentru ambele seri ale concertului „Armonie” s-au epuizat cu două săptămâni înainte, iar cererea a fost atât de mare încât pe platformele de anunțuri s-au vândut ulterior la prețuri duble. A doua reprezentație, programată pentru 31 octombrie, este deja sold-out, semn că Smiley a reușit, încă o dată, să aducă publicul în perfectă armonie cu muzica sa.
