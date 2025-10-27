Condițiile lui Grindeanu pentru o guvernare fără turbulențe. Eșecul care ar putea rupe coaliția

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că, în cazul unui al doilea eșec al propunerilor partidului privind pensiile magistraților, va fi necesar să se discute altfel în interiorul coaliției de guvernare.

Grindeanu a declarat că politicile propuse de PSD nu țin de Congresul partidului și a criticat introducerea CASS pentru anumite categorii sociale: „Faptul că este o exagerare să pui CASS la deținuții politici, e o exagerare, la veteranii de război, e o exagerare și la mame să faci acest lucru. E o exagerare să pui la călugări. Aceste lucruri le-am spus până acum, nu Congresul PSD le schimbă”, a declarat liderul interimar la Antena 1.

Referitor la poziția PSD în coaliție, Grindeanu a declarat că deciziile se iau, de regulă, prin consens. „Să spunem că nu este acceptată propunerea noastră de a debloca lucrurile pentru pensiile magistraților, de a încerca să nu stăm degeaba până când se motivează decizia CCR și să venim cu o propunere. Dacă nu se acceptă și se merge înainte și vine al doilea eșec, eu cred că trebuie să discutăm altcumva în interiorul coaliției”, a declarat el.

Totuși, liderul PSD s-a declarat optimist în privința discuțiilor programate marți: „Eu cred că mâine argumentele noastre sunt mai puternice și va fi acceptată”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu a declarat că dorința de a impune doar o anumită cale în coaliție, fără a ține cont de propunerile PSD, nu va găsi susținere pe termen lung: „Dacă vrei să guvernezi alături de PSD, care este cel mai important partid din coaliție, trebuie să ții cont și de propunerile PSD. Unele sunt poate bune, altele mai puțin bune, dar trebuie să ții cont de ele, nu să le respingi din start, dacă vrei să ai o guvernare fără turbulențe”, a declarat liderul interimar.

Liderul interimar a mai declarat că PSD își va susține punctele de vedere ferm: „Nu se așteaptă nimeni de la PSD să nu își spună punctul de vedere, să nu îl argumenteze și să stea doar pe post de aplaudați ca în Coreea de Nord. Interesul național a fost acela de a face o coaliție. De aceea ne vom susține punctele de vedere și le vom susține apăsat”, a completat el.