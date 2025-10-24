CSM cere respectarea independenței justiției în discuțiile privind statutul magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis vineri un mesaj ferm cu privire la discuțiile care vizează statutul judecătorilor și procurorilor, subliniind că orice inițiativă legislativă în acest sens trebuie realizată prin implicarea efectivă a autorității judecătorești și în deplină conformitate cu principiile statului de drept. „Este esenţial ca aspectele care privesc statutul magistraţilor să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanţilor autorităţii judecătoreşti, astfel încât oricedemers în acest sens să respecte independenţa justiţiei, garanţie esenţială a statului de drept”, a transmis instituția într-un comunicat de presă.

Reprezentanții CSM au precizat că întâlnirea din 24 octombrie 2025, organizată la sediul Parlamentului, a reunit președintele Consiliului, conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general și membri ai puterii executive. Discuțiile au vizat cadrul legal aplicabil magistraților, iar Consiliul a reamintit că dezbaterile trebuie să respecte prevederile constituționale.

Potrivit comunicatului, dezideratele care trebuie să ghideze oricereformă legislativă sunt „independenţa justiţiei, predictibilitatea şi stabilitatea cadrului normativ, adoptarea unei reglementări echitabile, care să ţină cont de rolul justiţiei într-un stat democratic, precum şi de realităţile sistemului judiciar, elaborată în condiţii care să nu transforme corpul profesional al magistraţilor într-o ţintă de presiune publică”.

Consiliul a reafirmat „responsabilitatea magistraturii faţă de societate”, solicitând totodată un discurs public echilibrat al tuturor decidenților pentru a proteja încrederea cetățenilor în justiție și pentru a evita stigmatizarea judecătorilor și procurorilor.

Declarația CSM vine în contextul în care subiectul pensiilor de serviciu ale magistraților provoacă tensiuni politice. Curtea Constituțională a admis, în 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate ridicată de Înalta Curte de Casație și Justiție privind legea care prevedea limitarea nivelului pensiilor și creșterea vârstei de pensionare. Judecătorii CCR au argumentat că „lipsa avizului CSM coroborat cu neaşteptarea curgerii” termenului legal a făcut legea neconstituțională din punct de vedere procedural.

Premierul Ilie Bolojan a reacționat afirmând că reforma pensiilor magistraților rămâne „un obiectiv ferm pentru Guvern”, subliniind că avizul CSM este obligatoriu procedural, dar „de tip formal care nu are niciun efect asupra constituţionalităţii, asupra conţinutului”.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat inițierea unei consultări pentru elaborarea unui nou proiect legislativ:

„Sunt un om politic care respinge obtuzitatea şi încăpăţânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile”, a spus liderul social-democrat, precizând că își propune formarea unui grup de lucru „care să elaboreze o lege constituţională”.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția asupra valorilor actuale ale pensiilor în plată: „Cea mai mare pensie de magistrat, în plată, este de 69.343 de lei, care net înseamnă 56.700 lei”, menționând că singura soluție justificată social este „impozitarea progresivă”.

USR a anunțat că, în cazul în care legea va fi respinsă pe fond, va propune referendum pentru modificarea Constituției. Președintele Nicușor Dan a declarat că nu consideră necesară o astfel de consultare populară, argumentând că „suntem cu toţii de acord că e anormal ca, în orice domeniu de activitate, pensia să fie cât salariul”.