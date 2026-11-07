Cum va fi vremea în următoarele zile. ANM anunță temperaturi de până la 20 de grade

Vremea va avea variații importante de temperatură în România, între 7 și 18 noiembrie 2026, potrivit prognozei emise de Administrația Naționale de Meteorologie (ANM). După un început de interval cu minime de până la -10 grade în depresiunile din Transilvania, temperaturile vor crește treptat și vor putea ajunge la 20 de grade în unele regiuni. Meteorologii prognozează și ploi, precipitații mixte la munte și o nouă răcire după 14 noiembrie.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 7-8 noiembrie, vremea va fi rece în cea mai mare parte a României. Cerul va rămâne predominant senin în regiunile din interiorul arcului carpatic, în timp ce în Oltenia și Muntenia vor apărea nori joși.

Temperaturile minime se vor situa între -10 și 3 grade Celsius. Cele mai scăzute valori sunt prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei. Pe suprafețe restrânse, se va forma ceață, iar în unele locuri aceasta va fi însoțită de depuneri de chiciură.

Duminică, 8 noiembrie, maximele vor crește ușor, ajungând la valori cuprinse între 6 și 14 grade. În noaptea următoare, frigul se va menține în estul Transilvaniei, unde temperaturile ar putea coborî din nou la -10 grade. În Dealurile de Vest sunt estimate minime de aproximativ 4 grade.

Spre luni dimineață, în vestul și sud-vestul țării sunt așteptate ploi slabe. La altitudini mari, în Carpații Meridionali, precipitațiile pot fi sub formă de lapoviță și ninsoare. În sudul Banatului, vântul va avea intensificări de 40-50 km/h.

Vremea în București: În noaptea de 7 spre 8 noiembrie, cerul va fi temporar noros, iar temperatura va coborî la valori între -4 și 0 grade. Duminică, maxima va ajunge la aproximativ 10 grade, pe fondul unui cer predominant senin. În noaptea de duminică spre luni sunt prognozate minime de -3 până la 0 grade.

Luni, 9 noiembrie, vremea va fi caracterizată de înnorări trecătoare și precipitații slabe în mai multe zone ale țării. Va ploua în Banat și în cea mai mare parte a Olteniei, local în Crișana și Muntenia, iar izolat și în celelalte regiuni. În zonele montane înalte sunt prognozate lapoviță și ninsoare.

Valorile maxime se vor încadra între 6 și 13 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la -6 grade în depresiuni, în timp ce pe litoral pot rămâne la aproximativ 9 grade.

Marți, 10 noiembrie, precipitațiile vor cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania și cea mai mare parte a Moldovei. În vestul și nord-vestul țării, cantitățile de apă pot depăși izolat 10-15 litri pe metru pătrat. La munte vor continua precipitațiile mixte, inclusiv ninsorile. În timpul nopții, vântul va avea rafale de 40-60 km/h în nord-vest, est și în zona montană.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade, iar cele minime vor urca față de nopțile precedente, situându-se între 1 și 9 grade.

Vremea în București: Luni, cerul va fi mai mult noros, iar în cursul nopții sunt posibile ploi slabe. Maxima va ajunge la 9-10 grade, iar minima se va situa între 2 și 4 grade. Marți, temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, cu 11-12 grade ziua și 4-5 grade noaptea. Șansele de ploaie vor fi reduse.

Miercuri, 11 noiembrie, temperaturile vor crește semnificativ, în special în sudul și sud-estul României, unde valorile prognozate vor depăși mediile obișnuite pentru această perioadă. La nivel național, maximele se vor situa între 6 și 19 grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în sud-vestul Olteniei. În același timp, ploile vor fi prezente pe arii mai restrânse, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării.

Joi, 12 noiembrie, și vineri, 13 noiembrie, încălzirea va continua, mai ales în regiunile deluroase și montane.

Vineri, temperaturile maxime vor ajunge, în general, între 11 și 20 de grade Celsius, valori ridicate pentru mijlocul lunii noiembrie. Probabilitatea precipitațiilor va rămâne mai mare în jumătatea de nord-vest a țării. În schimb, în zonele joase din sud și est, meteorologii estimează condiții favorabile formării ceții, mai ales dimineața și noaptea.

Vremea în București: Începând de miercuri, 11 noiembrie, temperaturile vor crește până la 15-16 grade. Joi și vineri, maximele vor varia între 14 și 18 grade. În Capitală, diminețile și nopțile vor aduce însă un risc ridicat de apariție a ceții.

Sâmbătă, 14 noiembrie, vremea va începe să se schimbe din nou. Probabilitatea de înnorări și precipitații va crește în majoritatea regiunilor, iar temperaturile vor scădea, în special în vestul, nordul și centrul României. Maximele vor rămâne cuprinse între 9 și 19 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne se vor situa între 0 și 10 grade.

În zonele înalte de munte vor exista din nou condiții pentru lapoviță și ninsoare. Totodată, vântul se va intensifica în estul și sud-estul țării, precum și la munte. Pentru perioada 15-18 noiembrie, prognoza ANM indică o răcire și în regiunile sud-estice, începând de duminică. Ulterior, temperaturile nu vor mai înregistra oscilații importante de la o zi la alta. În schimb, probabilitatea precipitațiilor va crește treptat în toate regiunile țării.

Vremea în București: Sâmbătă, 14 noiembrie, sunt prognozate înnorări, ploi și intensificări ale vântului. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 15 și 19 grade Celsius.

Din 15 noiembrie și până la mijlocul săptămânii următoare, vremea se va răci treptat în Capitală, iar probabilitatea de ploaie va rămâne ridicată.