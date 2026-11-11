Prognoza meteo, 11 noiembrie. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o dinamică accentuată a vremii, caracterizată prin alternanțe termice semnificative, înnorări persistente și precipitații care vor cuprinde treptat jumătatea de vest și zonele montane. În timp ce valorile termice vor crește în anumite regiuni, atingând praguri neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, ceața și vântul puternic de la munte vor completa tabloul meteorologic.

În cursul zilei, valorile termice vor marca o creștere în vestul și sudul teritoriului, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține la nivelul celor înregistrate anterior. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile slabe își vor face apariția pe arii restrânse în vest, sud și parțial în centrul țării, cantitățile de apă urmând să se situeze între 1 și 4 litri pe metru pătrat.

Odată cu lăsarea serii, instabilitatea atmosferică se va accentua, iar norii vor acoperi majoritatea regiunilor. Vor cădea ploi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și în cea mai mare parte a Olteniei și Moldovei. Manifestări similare se vor semnala local în Muntenia și izolat în Dobrogea, în timp ce la altitudini foarte mari nu sunt excluse precipitațiile mixte.

Regiunile intracarpatice și zona montană vor fi cele mai afectate din punct de vedere al cantităților de precipitații, acestea urmând să cumuleze 10 până la 15 litri pe metru pătrat, iar local vor depăși 20 - 25 de litri pe metru pătrat. În paralel, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei, în special pe crestele Carpaților Orientali, unde rafalele vor atinge viteze de 60 - 80 de kilometri pe oră.

Din punct de vedere termic, maximele diurne se vor încadra între 5 și 18 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî până la valori cuprinse între 0 și 11 grade, cele mai ridicate temperaturi fiind consemnate în vestul țării și pe litoral. De asemenea, pe parcursul dimineților și al nopților, vizibilitatea va fi redusă local din cauza cetții.

Bucureștiul va fi marcat de înnorări temporare și de posibilitatea unor ploi slabe, trecătoare, cantitățile de apă urmând să fie nesemnificative, sub 1 litru pe metru pătrat. Vântul va sufla slab până la moderat. Termometrele vor indica o temperatură maximă de în jur de 15 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa între 6 și 7 grade. Noaptea, în Capitală se va forma ceață.

Pentru ziua de mâine, meteorologii prognozează o nouă creștere a temperaturilor în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în sud, est și centru, și predominant noros în restul teritoriului.

Ploile se vor extinde și vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, precum și local Oltenia și pe arii restrânse Muntenia și Dobrogea. În zonele intracarpatice și la munte, cantitățile de apă vor fi de 10 - 15 litri pe metru pătrat, iar pe spații mici vor depăși 20 - 30 de litri pe metru pătrat.

Vântul va prezenta intensificări temporare la munte și în regiunile vestice, iar pe parcursul nopții va sufla cu putere și în nord-vestul, centrul și estul țării, cu viteze cuprinse între 40 și 60 de kilometri pe oră. La altitudini mari, rafalele vor depăși 80 - 90 de kilometri pe oră.

Valorile termice maxime vor atinge praguri ridicate, încadrându-se între 7 și 22 de grade Celsius, cele mai mari temperaturi urmând să se înregistreze în extremitatea de sud a țării. Minimele termice se vor situa între 5 și 16 grade, iar fenomenul de ceață va persista local în primele ore ale dimineții și în timpul nopții.