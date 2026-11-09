Românii ar putea avea parte de un Crăciun cu zăpadă inclusiv în zonele de câmpie și de deal. Estimările meteorologice pentru următoarele luni indică temperaturi medii peste valorile obișnuite, însă nu sunt excluse episoadele de frig și ninsorile care ar putea aduce un strat consistent de zăpadă în mai multe regiuni ale țării. Florinela Georgescu, director de prognoză meteorologică în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că evoluția vremii în perioada sărbătorilor de iarnă ar putea fi influențată de mai multe fenomene atmosferice, printre care și modificările vortexului polar.

Potrivit estimărilor sezoniere realizate prin programul Copernicus, luna noiembrie ar putea aduce temperaturi cu 1-2 grade Celsius peste media climatologică. În același timp, precipitațiile ar putea depăși ușor valorile obișnuite, în special în vestul și centrul țării.

Meteorologii urmăresc și posibilitatea apariției unor episoade de ninsoare sau precipitații mixte în zonele mai joase din centrul României, spre sfârșitul acestei săptămâni și la începutul săptămânii viitoare.

„Luna noiembrie este caracterizată de maxime între 2 și 8 grade, dar este prima lună în care pot apărea și manifestări de iarnă, așa cum am văzut, deja a nins în zonele montane. Există semnale, sigur, destul de incerte în acest moment, că sfârșitul acestei săptămâni, poate și începutul săptămânii viitoare, să aducă ninsori sau precipitații mixte și în zone mai joase, deci nu neapărat la munte, în partea centrală a țării”, a afirmat reprezentanta ANM.

Pentru luna decembrie, prognozele indică temperaturi medii mai ridicate decât cele specifice perioadei, dar și cantități de precipitații peste normal în jumătatea vestică a țării. Diferențele ar putea ajunge la 5-25 de litri pe metru pătrat peste media climatologică.

Chiar dacă tendința generală este una de încălzire, acest lucru nu exclude pătrunderea unor mase de aer rece și apariția ninsorilor în preajma sărbătorilor.

Florinela Georgescu a explicat că un vortex polar mai slab ar putea permite aerului rece să ajungă până în sudul Europei, favorizând apariția unor episoade de iarnă și în România.

„În această perioadă se discută mult despre vortexul polar, se discută despre evoluția El Niño, sunt fenomene globale care influențează și evoluția vremii în Europa, chiar dacă, din punct de vedere al fenomenului El Niño, sigur, influența este una indirectă, un vortex polar mai slab înseamnă posibilă pătrundere de aer rece până spre sudul Europei. Deci aș merge pe o estimare pentru perioada sărbătorilor rezervată din punct de vedere al temperaturilor, dar cu mai multă încredere că este posibil să avem strat de zăpadă nu numai în zona montană, ci și în zonele joase”, a declarat Florinela Georgescu.

Ianuarie rămâne, din punct de vedere climatologic, cea mai rece lună a anului. Cu toate acestea, estimările sezoniere indică temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste normalul perioadei.

În același timp, vestul, nordul și centrul țării ar putea înregistra precipitații mai abundente decât de obicei, cu abateri pozitive de 15-25 de litri pe metru pătrat.

Nici episoadele de ger puternic nu sunt excluse, chiar dacă media temperaturilor ar putea fi mai ridicată decât în mod obișnuit.

„Luna ianuarie pare și ea a fi un pic mai caldă decât normalul, dar este cea mai rece lună din calendar. Deci o abatere pozitivă de 1-2 grade ne apropie de ideea că putem avea totuși o lună destul de apropiată de firescul unei luni ianuarie din punct de vedere climatologic vorbind. Din punctul de vedere al precipitațiilor, de asemenea un semnal al unor posibile episoade cu precipitații excedentare, din nou o abatere pozitivă de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat pentru partea de vest, nord și centru a țării noastre”, a explicat reprezentanta ANM.

Pentru februarie, estimările păstrează tendința unor temperaturi medii cu 1-2 grade Celsius peste valorile normale.

„Luna februarie, de asemenea, se alătură lunii ianuarie în privința regimului temperaturilor, cele mai reci două luni din an, în mod firesc, chiar dacă temperaturile maxime cresc ușor în medie față de ianuarie. Semnalul este în continuare al unei luni mai calde decât normalul, cu 1-2 grade”, a precizat Florinela Georgescu.

Tendința temperaturilor peste normalul climatologic ar putea continua și în martie. Estimările indică o abatere pozitivă a valorilor termice, în timp ce precipitațiile ar putea fi ușor excedentare în mare parte a continentului.

Meteorologii atrag atenția că mediile lunare mai ridicate nu înseamnă că iarna nu va aduce episoade de frig intens. Perioadele cu temperaturi foarte scăzute ar putea alterna cu intervale mai blânde, fără să schimbe semnificativ media înregistrată la nivelul întregii luni.

Florinela Georgescu a explicat că prognozele sezoniere trebuie interpretate cu prudență, deoarece sunt realizate pentru intervale lungi de timp, iar evoluția vremii poate suferi modificări.

„Trebuie să luăm, pe de o parte, cu destul de mare reținere aceste estimări, pentru că sunt pe o durată destul de îndelungată, cu o anticipație mare. (…)

Acest regim ușor excedentar al precipitațiilor, din punctul meu de vedere, poate fi interpretat a avea o probabilitate mare, pentru lunile viitoare, a avea o vreme schimbătoare, deci de a avea episoade cu vreme rece, poate chiar foarte rece, pentru că este iarnă și întotdeauna România, în perioadele mai severe de iarnă, este foarte rece, deci de a avea o astfel de perioadă, dar care să fie de scurtă durată și care, pe ansamblu, să nu influențeze regimul mediu la nivelul unei luni al temperaturilor”, a explicat reprezentanta ANM.