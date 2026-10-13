Noi reguli de acces în noile refugii montane. Ce trebuie să facă turiștii

Salvamont Argeș a anunțat că a primit două refugii montane care urmează să fie instalate în Munții Făgăraș și în Masivul Iezer. Adăposturile vor avea electricitate, internet Wi-Fi și prize pentru încărcarea telefoanelor. Turiștii vor putea intra numai după obținerea unui cod de acces prin intermediul numărului de urgență 112.

Două refugii montane vor fi amplasate în județul Argeș, în zone frecventate de turiști și alpiniști. Unul dintre adăposturi va fi instalat la Lacul Galbena, în Munții Făgăraș, iar celălalt pe Vârful Bătrâna, în Masivul Iezer.

Salvamont Argeș a anunțat că fiecare construcție va putea adăposti cel mult patru persoane și va dispune de facilități pentru cei care au nevoie de protecție în condiții dificile pe munte.

Intrarea în cele două refugii se va face printr-un sistem de acces controlat. Persoanele care au nevoie de adăpost vor trebui să apeleze numărul unic de urgență 112.

Solicitarea va fi transmisă către Salvamont Argeș, iar turiștii vor primi un cod individual care le va permite să deschidă refugiul.

Codul va fi valabil 12 ore de la emitere. Adăposturile sunt destinate persoanelor aflate în dificultate în zonele montane, inclusiv celor surprinse de condiții meteorologice nefavorabile.

Informațiile prezentate de organizatori nu arată dacă refugiile vor putea fi folosite și în alte împrejurări decât cele de urgență.

Fiecare dintre cele două construcții va avea locuri pentru maximum patru persoane.

Turiștii vor beneficia de alimentare cu energie electrică, conexiune la internet prin Wi-Fi și posibilitatea de a-și încărca telefoanele mobile.

Aceste dotări vor fi disponibile în interiorul refugiilor, care au rolul de a asigura un spațiu protejat pentru persoanele aflate în situații dificile pe traseele montane.

Cele două adăposturi au fost puse la dispoziția Salvamont Argeș cu sprijinul Lions România și al Departamentului pentru Situații de Urgență, prin proiectul național „Refugiile Speranței”. Pentru amplasarea lor la Lacul Galbena și pe Vârful Bătrâna, transportul va fi realizat pe cale aeriană, cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Refugiile primite de Salvamont Argeș sunt numerotate 6 și 7 în cadrul programului coordonat la nivel național de Districtul 124 Lions România.

Proiectul prevede instalarea a 12 adăposturi montane în total.