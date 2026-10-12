Români, acuzați că fac parte dintr-o rețea care păcălește turiști în Londra

O investigație publicată de Daily Express prezintă acuzații privind existența unei presupuse rețele formate din români care ar controla o parte dintre ricșele turistice din centrul Londrei. Potrivit publicației britanice, operatorii ar solicita sute de lire sterline pentru deplasări scurte în zona podului Westminster, în apropierea Parlamentului. Jurnaliștii susțin că au observat indicii ale unei activități coordonate, în timp ce autoritățile londoneze pregătesc aplicarea unor reguli mai stricte pentru acest sector.

Investigația a vizat activitatea unor comercianți și operatori neautorizați din centrul capitalei britanice, cu accent pe serviciile de transport oferite prin intermediul ricșelor turistice, cunoscute sub denumirea de „pedicabs”.

Acești operatori au fost acuzați în repetate rânduri că solicită sume de ordinul sutelor de lire sterline pentru deplasări pe distanțe reduse.

Zak Garner-Purkis, editor de investigații la Daily Express, a relatat că a discutat cu persoane care desfășoară legal această activitate. Potrivit jurnalistului, unii operatori i-au spus că ar fi intimidați de membrii unui grup care activează în aceeași zonă.

În timpul documentării, Garner-Purkis susține că a observat mai mulți operatori care soseau împreună și utilizau pancarte laminate identice, pe care erau afișate tarife foarte mari. Publicația britanică afirmă că persoanele implicate în presupusa operațiune coordonată ar fi cetățeni români.

Potrivit investigației, operatorii ricșelor ar părăsi zona atunci când pe Podul Westminster apar vehicule ale Poliției, revenind ulterior în apropiere. Jurnalistul britanic susține că a observat acest comportament în timpul documentării, în condițiile în care unii dintre operatori și-ar lăsa vehiculele inclusiv pe pistele pentru biciclete.

Verificările realizate de Daily Express au vizat și alte activități comerciale din apropierea principalelor obiective turistice ale Londrei. În zona London Eye, publicația a semnalat existența unor camionete din care ar fi comercializată înghețată fără autorizațiile necesare.

Un comerciant autorizat, citat de jurnaliști, a susținut că anumite persoane care desfășoară asemenea activități ar considera amenzile aplicate de autorități drept cheltuieli obișnuite ale afacerii.

Autoritățile britanice au pregătit pentru 2026 un nou sistem de reglementare a transportului de persoane cu ricșe turistice, în urma controverselor privind tarifele și activitatea operatorilor.

Măsurile urmăresc limitarea sumelor care pot fi cerute pasagerilor, verificarea antecedentelor persoanelor care conduc ricșele și introducerea unor condiții privind cunoașterea limbii engleze. Potrivit calendarului prezentat în articolul Daily Express, noile prevederi urmau să fie aplicate de la 30 octombrie.

Publicația susține că, în ciuda apropierii termenului, mulți dintre operatorii observați în zona Westminster nu păreau să se pregătească pentru respectarea noilor cerințe.

Investigația Daily Express prezintă situația din mai multe puncte turistice ale capitalei britanice, unde unii comercianți și operatori de transport sunt acuzați că desfășoară activități fără autorizații sau percep tarife excesive.

În cazul ricșelor din zona podului Westminster, publicația susține că a identificat elemente care ar indica existența unei activități coordonate.

Acuzațiile privind presupusa implicare a unor cetățeni români se bazează pe observațiile și mărturiile prezentate de jurnaliștii britanici, fără ca materialul să indice o concluzie oficială a autorităților privind existența unei rețele infracționale.

Problemele semnalate apar în apropierea unora dintre cele mai importante instituții britanice și obiective turistice ale Londrei, unde autoritățile încearcă să limiteze practicile comerciale abuzive prin noile reguli pentru operatorii de ricșe.