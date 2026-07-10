Routerul Wi-Fi este unul dintre cele mai folosite dispozitive din locuință, însă locul în care este amplasat poate influența semnificativ calitatea conexiunii la internet. Mulți utilizatori ascund aparatul în colțuri, dulapuri sau în spatele unor obiecte, fără să știe că aceste alegeri pot reduce puterea semnalului, arată CNET.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este amplasarea routerului lângă obiecte metalice mari sau electrocasnice. Frigiderele, cuptoarele cu microunde, televizoarele sau alte aparate pot afecta modul în care se propagă semnalul wireless.

De asemenea, nu este recomandat ca routerul să fie ținut într-un dulap, într-un sertar sau ascuns după mobilier. Pereții groși și obstacolele dintre dispozitiv și telefon, laptop sau televizor pot reduce viteza conexiunii.

Potrivit specialiștilor, poziția routerului este foarte importantă, iar acesta ar trebui amplasat într-o zonă centrală, departe de obiecte care pot bloca semnalul.

Unul dintre cele mai nepotrivite locuri pentru router este bucătăria, mai ales în apropierea cuptorului cu microunde.

Motivul este legat de faptul că multe routere folosesc banda de 2,4 GHz, aceeași frecvență în jurul căreia funcționează și cuptoarele cu microunde. În anumite situații, acest lucru poate duce la interferențe și la o conexiune mai slabă.

Oglinzile mari sau suprafețele metalice pot influența, de asemenea, calitatea semnalului.

Pentru o conexiune mai bună, acest dispozitiv ar trebui pus într-o zonă deschisă, pe un raft sau pe o piesă de mobilier aflată la o anumită înălțime.

Este indicat să fie evitate podeaua, colțurile locuinței sau zonele acoperite de multe obiecte. Un alt detaliu ignorat este poziția antenelor routerului. În cazul modelelor care au antene externe, orientarea acestora poate influența modul în care semnalul este distribuit prin locuință.

De asemenea, este recomandat ca routerul să nu fie acoperit cu obiecte decorative, haine sau alte lucruri. Pe lângă reducerea semnalului, dispozitivul se poate încălzi mai mult, ceea ce poate afecta funcționarea acestuia.