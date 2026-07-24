Wi-Fi gratuit. Riscul ascuns pentru parole și datele bancare

Rețelele Wi-Fi gratuite din cafenele, aeroporturi, hoteluri sau alte spații publice pot reprezenta un risc major pentru securitatea datelor personale, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Specialiștii atrag atenția că, în lipsa unor măsuri de protecție, atacatorii pot intercepta informațiile transmise prin aceste rețele, inclusiv parole, date bancare sau sesiuni de autentificare.

Potrivit DNSC, conexiunile gratuite la internet sunt convenabile, însă pot fi exploatate de infractorii cibernetici prin mai multe metode. Printre acestea se numără interceptarea traficului de date, crearea unor rețele Wi-Fi false, care imită denumirea celor legitime (Wi-Fi spoofing), sau accesarea informațiilor transmise fără criptare.

„Conexiunile gratuite din cafenele, aeroporturi sau hoteluri pot părea convenabile, dar vin cu riscuri serioase pentru securitatea ta digitală”, au transmis reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică într-o informare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Pentru a reduce riscul furtului de date, DNSC recomandă utilizatorilor să evite accesarea conturilor bancare și efectuarea plăților online atunci când sunt conectați la o rețea Wi-Fi publică.

De asemenea, specialiștii recomandă utilizarea unui serviciu VPN (rețea virtuală privată), care criptează traficul de internet și îngreunează interceptarea datelor de către persoane neautorizate.

O altă măsură importantă este dezactivarea opțiunii de conectare automată la rețelele Wi-Fi disponibile. Astfel, dispozitivul nu se va conecta fără acordul utilizatorului la o rețea necunoscută.

DNSC mai recomandă accesarea exclusiv a site-urilor care folosesc conexiuni securizate, marcate prin prefixul HTTPS, precum și actualizarea periodică a sistemului de operare și a aplicațiilor instalate pe telefon, tabletă sau laptop.

Infractorii cibernetici pot crea puncte de acces Wi-Fi false, cu denumiri asemănătoare celor oferite de hoteluri, restaurante sau aeroporturi. Odată conectat la o astfel de rețea, utilizatorul poate transmite fără să știe informații sensibile, precum parole, date de autentificare sau alte informații personale.

Din acest motiv, Directoratul Național de Securitate Cibernetică recomandă prudență ori de câte ori este utilizată o rețea publică și evitarea transmiterii datelor sensibile dacă nu există garanția unei conexiuni securizate.