FC Botoșani a câștigat sâmbătă, pe teren propriu, partida cu UTA Arad, scor 2-0, în etapa a 11-a din Superligă.

Gazdele au deschis scorul în urma unui penalty repetat, iar de Vega a majorat avantajul în prima repriză. În urma victoriei, formația pregătită de Marius Croitoru a ajuns la 14 puncte.

Meciul a început în forță pentru botoșăneni. În minutul 6, arbitrul Szabolcs Kovacs a dictat penalty după ce Dumiter a fost faultat în careul arădenilor. Mailat a executat lovitura de pedeapsă, însă portarul Marcio Rosa a apărat.

Arbitrul a decis însă repetarea penalty-ului, considerând că goalkeeperul nu avea un picior pe linia porții în momentul execuției. Mailat a transformat a doua încercare și a adus echipa gazdă în avantaj.

FC Botoșani a continuat să atace, iar în minutul 9 Dumiter a înscris, însă golul a fost anulat. Opt minute mai târziu, de Vega a dus scorul la 2-0 cu un șut de la distanță, consolidând avantajul formației moldovene.

Gazdele au mai trimis mingea în poartă în prelungirile primei reprize, în minutul 45+3, dar reușita nu a fost validată. Astfel, cele două echipe au intrat la vestiare cu avantajul de două goluri al botoșănenilor.

În repriza secundă, ritmul jocului a scăzut, iar ocaziile importante au fost mai rare. Cea mai notabilă oportunitate a gazdelor a venit în minutul 59, când Dumiter a ratat șansa de a majora diferența.

UTA Arad nu a reușit să reducă din handicap, iar FC Botoșani și-a păstrat avantajul până la fluierul final.

Victoria duce FC Botoșani la 14 puncte și pe locul al șaptelea în clasament. UTA Arad rămâne cu 12 puncte, ocupând poziția a 11-a după etapa a 11-a.

FC Botoșani – UTA Arad 2-0

Marcatori: Mailat (penalty repetat), de Vega.

Antrenori: Marius Croitoru (FC Botoșani), Adrian Mihalcea (UTA Arad).