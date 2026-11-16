Republica Moldova. Un concert programat la Chișinău pe 26 noiembrie, susținut de un muzician belarus stabilit în Rusia și sancționat de Ucraina, a fost anulat. Este vorba despre Valeri Didiulia, cunoscut sub numele de scenă DiDuLa. Evenimentul urma să aibă loc pe scena Palatului Național „Nicolae Sulac”. Artistul a cântat în Crimeea după anexarea ilegală a peninsulei de către Rusia și nu a condamnat public invazia rusă pe scară largă împotriva Ucrainei.

Anunțul privind anularea spectacolului a fost făcut de Ambasada Ucrainei în Republica Moldova. Reprezentanții misiunii diplomatice au salutat decizia și au mulțumit partenerilor moldoveni pentru solidaritate și pentru atenția acordată poziției Kievului.

Diplomații ucraineni atrag atenția că evenimentele culturale organizate de reprezentanți ai spațiului cultural rus nu pot fi separate de contextul războiului declanșat de Moscova. Potrivit acestora, Rusia încearcă să folosească spectacolele și turneele internaționale pentru a-și îmbunătăți imaginea. De asemenea pentru a crea impresia că relațiile cu alte state pot reveni la normalitate.

„Rusia folosește cultura pentru a-și promova influența și pentru a crea aparența unei reveniri la normalitate. Prin urmare, în timpul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, turneele internaționale ale reprezentanților spațiului cultural rus nu pot fi privite în afara acestui context. Suntem recunoscători partenerilor moldoveni pentru atenția acordată poziției Ucrainei. Astfel de decizii reprezintă o manifestare importantă de solidaritate cu poporul ucrainean. Țară care își continuă lupta pentru libertate și independență”, au transmis reprezentanții ambasadei.

Misiunea diplomatică susține că artiștii și instituțiile culturale nu ar trebui să ofere Rusiei platforme internaționale pentru a-și reabilita imaginea. Asta în timp ce armata rusă continuă atacurile asupra populației și infrastructurii ucrainene.

„Rusia nu trebuie să primească scene internaționale pentru a-și spăla reputația, atâta timp cât armata sa ucide ucraineni. Distruge orașe și nimicește patrimoniul cultural al Ucrainei. Este necesar să contracarăm în continuare încercările statului agresor de a folosi cultura ca instrument de influență”, se mai arată în mesajul ambasadei.

Valeri Didiulia, fondatorul formației care îi poartă numele și cunoscut publicului sub pseudonimul DiDuLa, figurează pe lista de sancțiuni a Ucrainei. În ianuarie 2023, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care au fost introduse restricții împotriva muzicianului pentru o perioadă de zece ani.

Autoritățile de la Kiev au justificat sancțiunile prin faptul că artistul a susținut concerte în Crimeea după ce peninsula a fost anexată ilegal de Federația Rusă, în 2014. De asemenea, după declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022, acesta nu a condamnat public războiul împotriva Ucrainei. Spectacolul de la Chișinău urma să facă parte din turneul internațional „Vocea sferelor”. Organizatorii anunțaseră un concert instrumental, fără versuri, în care urmau să fie îmbinate influențe de folk, rock, flamenco și muzică etnică.

Programul promitea și un spectacol vizual, cu efecte de lumini. Evenimentul era programat pentru 26 noiembrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Biletele erau puse în vânzare la prețuri cuprinse între 450 și 1.200 de lei.