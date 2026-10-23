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Ionuț Radu, victorie importantă cu Celta Vigo pe terenul lui Celtic Glasgow. Portarul român a fost integralist

Ionuț Radu, victorie importantă cu Celta Vigo pe terenul lui Celtic Glasgow. Portarul român a fost integralist
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Din cuprinsul articolului

Echipa Celta Vigo, cu portarul român Ionuț Radu titular și prezent pe toată durata partidei, a învins joi seara, în deplasare, formația Celtic Glasgow, scor 2-1, în etapa a treia din Liga Europa. Echipa spaniolă a obținut astfel prima victorie în grupa competiției, după un meci decis în repriza secundă.

Celtia Vigo a fost condusă pe terenul lui Celtic Glasgow

Gazdele au avut primele ocazii importante ale partidei. Duran a trimis o lovitură de cap, însă Ionuț Radu a intervenit și a împiedicat deschiderea scorului. Celta Vigo a răspuns prin Jutgla, care a avut o oportunitate bună în minutul 43, dar șutul său a trecut peste poartă.

Celtic Glasgow a reușit să deschidă scorul în minutul 53, când Baur l-a învins pe portarul român. Celta Vigo a reacționat, iar Javi Rodriguez a restabilit egalitatea în minutul 68, cu o lovitură de cap după o fază fixă.

Victorie importantă pentru Celta Vigo în Liga Europa

Patru minute mai târziu, același Javi Rodriguez a înscris din nou și a adus formația spaniolă în avantaj. Celtic nu a mai reușit să întoarcă rezultatul, iar Celta Vigo a plecat de la Glasgow cu toate cele trei puncte.

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Celta Vigo

Celta Vigo / foto: FB

Pentru Ionuț Radu, partida a reprezentat o nouă apariție integrală în poarta formației spaniole. Victoria este importantă pentru Celta Vigo, care își trece în cont primul succes din actuala campanie a Ligii Europa.

Rezultatele înregistrate joi, în etapa a treia din Liga Europa

Iată celelalte rezultate ale meciurilor de joi din Liga Europa:

Ararat Armenia – AZ Alkmaar 0-4; Ferencvaros – Torreense 4-1; Dinamo Zagreb – NEC Nijmegen 2-4; Juventus Torino – Rennes 2-2; Lech Poznan – Sunderland 1-1; OFI Herakleion – Bayer Leverkusen 0-2; Union Saint-Gilloise – Hapoel Beer Sheva 4-0; Sturm Graz – Olympique Marseille 1-0; Beşiktaş Istanbul – Crystal Palace 2-2; Bournemouth – AC Milan 3-0; Celtic Glasgow – Celta Vigo 1-2; Viktoria Plzen – Levski Sofia 1-2; Jagellonia Bialystok – Anderlecht 0-3; Lillestrom – Real Sociedad 0-6; Celje – RB Salzburg 2-2; Olympiacos – Sparta Praga 1-0; Omonia Nicosia – Benfica Lisabona 1-4; Hoffenheim – Olympique Lyon 3-0.

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