Echipa Rayo Vallecano s-a impus cu 3-0 pe teren propriu în fața formației Celta Vigo, în etapa a 11-a din La Liga.

Andrei Rațiu a fost integralist și a contribuit cu un assist la una dintre reușitele gazdelor, în timp ce Ionuț Radu a apărat poarta oaspeților.

Rayo Vallecano a obținut sâmbătă o victorie clară în fața celor de la Celta Vigo, într-un duel în care s-au aflat față în față doi internaționali români.

Andrei Rațiu a început partida în formula de start a gazdelor și a rămas pe teren până la final, în timp ce Ionuț Radu a fost titular între buturile formației din Vigo.

Prima repriză a fost echilibrată, însă Rayo a reușit să deschidă scorul în minutul 36. Jorge de Frutos a fost cel care a finalizat acțiunea gazdelor și le-a oferit acestora avantajul înainte de pauză.

După reluare, echipa din Vallecas a continuat să pună presiune, iar în minutul 55 a venit și golul al doilea. Jorge de Frutos a reușit dubla, de această dată după o pasă decisivă oferită de Andrei Rațiu. Fundașul român a contribuit astfel direct la desprinderea echipei sale pe tabelă.

Scorul final a fost stabilit în minutul 73, când Unai Lopez a înscris pentru 3-0. Celta Vigo nu a găsit soluții pentru a reveni în joc, iar Rayo a păstrat avantajul până la fluierul final.

Rațiu a avut o prestație apreciată și s-a numărat printre cei mai buni jucători ai partidei. Fundașul român a primit nota 7,8, în timp ce Ionuț Radu a fost evaluat cu 6,7 pentru evoluția sa în poarta oaspeților.

În urma rezultatului, cele două formații rămân vecine în clasamentul campionatului spaniol. Celta Vigo ocupă locul al zecelea, cu 12 puncte, iar Rayo Vallecano se află pe poziția a 11-a, având același număr de puncte.