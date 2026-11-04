Rata anuală a inflației în zona euro a înregistrat o creștere semnificativă în luna octombrie, ajungând la nivelul de 4%, de la 3,8% cât se înregistra în septembrie. Aceasta reprezintă cea mai ridicată valoare din ultimii trei ani, conform celor mai recente date preliminare date publicității. Valul de scumpiri, pus în principal pe seama evoluției prețurilor din sectorul energetic, sporește considerabil presiunea pe umerii Băncii Centrale Europene, care ar putea decide o nouă scumpire a creditelor la finalul acestui an, scrie CNBC.

Evoluția indicatorilor economici confirmă previziunile făcute de specialiștii consultați de Reuters. Nivelul de 4% nu a mai fost atins din toamna anului 2023, când rata inflației urca la 4,3%. Sectorul energetic rămâne motorul principal al scumpirilor, având un avans anual de 20,8%, față de procentul de 18,9% consemnat în luna septembrie. Fiind o regiune dependentă de importurile de resurse energetice, Europa resimte puternic efectele tensiunilor externe, conflictul din Iran menținând o tendință ascendentă pe piața petrolului și a gazelor naturale.

Nicio țară dintre cele 21 din zona euro nu a reușit să coboare inflația sub sau măcar la nivelul țintei de 2% stabilite de Banca Centrală Europeană. La nivel național se observă discrepanțe majore: Lituania raportat cea mai mare rată din regiune, cu un procent de 6,1%, în timp ce la polul opus se situează Malta, cu cea mai moderată creștere a prețurilor, de 2,3%.

În cadrul ședinței din luna octombrie, instituția financiară de la Frankfurt a hotărât să păstreze dobânda de referință la nivelul de 2,5%, după o majorare de 0,25 puncte procentuale aplicată în septembrie. Odată cu apariția noilor cifre privind inflația, investitorii de pe piețele financiare indicau o posibilitate de peste 72% ca BCE să opereze o nouă majorare a dobânzii cheie în cursul lunii decembrie.

Deciziile de politică monetară devin totuși mai greu de gestionat din cauza problemelor înregistrate pe piața obligațiunilor din Franța. Aceste evoluții reduc spațiul de manevră al băncii centrale, susțin experții financiari.

”Turbulenţele persistente de pe piaţa obligaţiunilor franceze impun constrângeri asupra politicii BCE şi asupra capacităţii acesteia de a controla inflaţia”, a declarat Mertens.

Analistul senior pentru piețele globale de capital din cadrul Validus Risk Management arată că o eventuală stabilizare în cadrul scenei politice de la Paris ar schimba abordarea băncii centrale.

”Dacă am asista la o diminuare a instabilităţii politice din Franţa, BCE ar putea urma o traiectorie mai agresivă de majorare a dobânzilor”, a adăugat analistul, precizând că o politică monetară mai restrictivă decât cea a Rezervei Federale americane ar putea susţine aprecierea euro în raport cu dolarul.

În urma acestor date, moneda unică europeană a consemnat o creștere de 0,6% în raport cu dolarul american. Această evoluție a fost susținută și de tendința generală de scădere a monedei americane după rezultatul alegerilor pentru Congresul SUA, unde victoria a revenit democraților. Totodată, randamentul obligațiunilor emise de statul german pe zece ani, indicator de referință pentru costul datoriei suverane în zona euro, a bifat o ușoară urcare.