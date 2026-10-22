Elon Musk îi amenință pe democrați înainte de alegerile din SUA: Cei care vor ridica sabia vor pieri de sabie

Elon Musk a avertizat că va riposta împotriva celor care ar declanșa anchete parlamentare asupra sa și a companiilor sale după alegerile americane din 3 noiembrie 2026. Reacția miliardarului vine după informațiile publicate de Politico despre investigațiile pe care democrații le pregătesc în eventualitatea recâștigării controlului asupra Camerei Reprezentanților.

„Cei care vor ridica sabia vor pieri de sabie”, a scris Musk miercuri, 21 octombrie, pe platforma X. „Cei care mă atacă trebuie să înțeleagă că voi afla cine trage cu adevărat sforile și mă voi îndrepta împotriva lor, nu doar împotriva marionetelor lor...”, a continuat acesta, fără să precizeze persoanele la care se referă. Mesajul a fost publicat ca reacție la relatările despre posibilele anchete ale democraților.

Potrivit Politico, citat de Le Figaro și AFP, parlamentari democrați analizează modul în care mai multe comisii ar putea investiga activitatea lui Musk și relațiile companiilor sale cu administrația federală.

Printre subiectele avute în vedere se numără reducerile de personal și cheltuieli realizate în 2025 prin DOGE, posibile conflicte de interese legate de contractele federale și subvențiile de care beneficiază SpaceX sau Tesla, precum și rolul lui Musk în restricționarea serviciilor de comunicații prin satelit utilizate de Ucraina.

Miza politică este legată direct de alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute drept „midterms”. Pe 3 noiembrie, americanii vor alege toți cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentanților și 35 dintre cei 100 de senatori. Rezultatul va stabili majoritățile din viitorul Congres.

Recâștigarea majorității în Cameră le-ar permite democraților să conducă principalele comisii și să stabilească prioritățile anchetelor parlamentare. Aceste comisii pot organiza audieri, solicita documente și emite citații pentru prezentarea de mărturii sau înscrisuri, în condițiile regulamentelor aplicabile.

Unul dintre dosarele sensibile pentru Musk este activitatea DOGE, inițiativa de eficientizare a administrației asociată cu reducerile ample din aparatul federal. Donald Trump a instituit structura printr-un ordin executiv semnat la 20 ianuarie 2025, cu obiectivul declarat de modernizare a tehnologiei guvernamentale și de creștere a eficienței administrației. Ulterior, un alt ordin a prevăzut măsuri pentru reducerea personalului federal.

Democrații vor să examineze inclusiv dacă influența exercitată de Musk asupra deciziilor guvernamentale a intrat în conflict cu interesele sale comerciale. Contractele și sprijinul federal pentru companiile sale figurează printre temele posibilelor investigații, fără ca aceste suspiciuni să reprezinte constatări ale unor nereguli.

O altă controversă privește accesul Ucrainei la comunicațiile prin satelit ale SpaceX. Responsabilitatea pentru restricțiile semnalate este disputată public: Musk a susținut că limitele sunt decise de Casa Albă, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a afirmat că deciziile privind accesul aparțin companiei și lui Musk.

Confruntarea are loc în condițiile în care Musk este un finanțator major al republicanilor. Potrivit AFP, miliardarul este principalul donator al taberei republicane pentru scrutinul din noiembrie. Planurile de anchetă relatate de Politico rămân condiționate de schimbarea majorității parlamentare.