Cinci luni de paralizie politică la București s-au încheiat marți, odată cu votul dat în Parlament pentru învestirea lui Luca Niculescu în funcția de prim-ministru. Numirea vine după ce trei tentative anterioare de formare a unui cabinet au eșuat. Cu toate acestea, sprijinul parlamentar acordat noului executiv are o valabilitate limitată la doar șase luni, perioadă în care formațiunile politice trebuie să găsească o soluție mai durabilă, conform POLITICO.

Decizia de a evita alegerile anticipate, scenariu care ar fi avantajat ascensiunea formațiunii populiste de dreapta Alianța pentru Unirea Românilor, a fost factorul determinant care a apropiat Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Noul prim-ministru, un independent cu experiență în jurnalism și diplomație, a fost propus de președintele Nicușor Dan la începutul acestei luni. În timp ce social-democrații vor face parte din noul cabinet, liberalii au ales să nu preia portofolii de miniștri.

Fiind a șasea țară ca populație din Uniunea Europeană, România îndeplinește un rol cheie pe flancul sud-estic al NATO, găzduind pe teritoriul său o bază militară de mare importanță și un element al scutului antirachetă american. Cu toate acestea, contextul intern a fost marcat în ultimii ani de o instabilitate politică accentuată și de o creștere accelerată a deficitului bugetar, factori ce au stimulat ascensiunea curentelor naționaliste de extremă dreapta.

Timpul acordat noului Guvern este scurt, întrucât înțelegerea actuală expiră peste jumătate de an. Până la acel moment, partidele vor trebui să se așeze din nou la masa negocierilor, în condițiile în care nu există încă o viziune comună cu privire la direcția politică viitoare.

În acest interval de șase luni, social-democrații își propun să finalizeze până la sfârșitul lunii noiembrie proiectul de buget pentru anul 2027, mizând pe o strategie bazată pe investiții și abandonarea măsurilor de austeritate. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a punctat această viziune economică.

„România are nevoie de un plan de redresare economică, nu de austeritate”, a spus el. „Prioritățile noastre sunt protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea mediului de afaceri, relansarea investițiilor publice și îmbunătățirea serviciilor publice esențiale”, a declared liderul PSD.

Totodată, planurile social-democraților includ revizuirea bugetului pentru anul 2026 până la finalul lunii octombrie, alături de o accelerare a proiectelor finanțate din fonduri europene pentru obținerea tranșelor de bani restante.

Tensiunile actuale vin pe fondul evenimentelor din luna mai, când social-democrații s-au aliat cu AUR pentru a dărâma guvernul de coaliție format din centriști și liberali. Mișcarea a fost cauzată de reformele nepopulare destinate reducerii datoriei publice, care au îndepărtat o parte din electoratul PSD către dreapta populistă. În urma acelui moment, PNL și USR au refuzat o nouă colaborare guvernamentală alături de social-democrați.

Formarea actualului executiv schimbă însă datele problemei în ceea ce privește posibilitatea declanșării alegerilor anticipate la finalul celor șase luni. Conform prevederilor din Constituția României, dizolvarea Parlamentului poate avea loc doar dacă se înregistrează două eșecuri consecutive de formare a unui nou guvern.

Sorin Grindeanu își exprimă speranța că va reuși să îi readucă pe fostii parteneri de guvernare la un acord la expirarea celor șase luni, însă pe baza unui nou program economic. De teama unei creșteri în sondaje a extremei drepte, social-democrații doresc să evite tăierile bugetare, poziție ce creează însă divergențe majore cu PNL, formațiune care susține rigoarea fiscală.

De altfel, liberalii au refuzat să își pună semnătura pe un program detaliat de guvernare, ceea ce va obliga cabinetul condus de Luca Niculescu să caute sprijin parlamentar pentru fiecare proiect de lege în parte.

În fața opțiunilor politice viitoare, liderul PSD a delimitat clar voturile punctuale din Parlament de acordurile politice pe termen lung, precizând că exclude o alianță cu formațiunea condusă de George Simion din cauza diferențelor fundamentale privind orientarea europeană și securitatea națională.

Sorin Grindeanu a menționat că a refuzat o propunere din partea AUR de sprijinire a unui pachet social de 300 de milioane de euro în timpul discuțiilor pe bugetul pentru 2026, propunere condiționată de un sprijin PSD pe un alt subiect nespecificat. În schimb, s-a preferat identificarea unui compromis cu PNL.

„Atât timp cât voi rămâne în această funcție, PSD nu va avea niciun acord cu AUR”, a promis el.