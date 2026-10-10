Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, 10 octombrie 2026, că populismul este în creștere în România și a făcut apel la responsabilitate, loialitate față de stat și promovarea unor alternative politice bazate pe realitate. Declarațiile au fost făcute la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 100 de ani de existență a Partidului Național Țărănesc (PNȚ).

Șeful statului a susținut că societatea are nevoie de explicații clare privind diferența dintre soluțiile realizabile și promisiunile fără o bază realistă. Totodată, el a atras atenția asupra pesimismului și neîncrederii manifestate în diferite segmente ale societății românești.

În discursul său, președintele a asociat responsabilitatea cu necesitatea de a prezenta soluții care pot fi susținute prin argumente și realități concrete.

„Vorbim de responsabilitate, care este exact opusul populismului și vedem, din păcate, o creștere a populismului în România”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a adăugat că explicarea diferenței dintre alternativele realiste și cele pe care le-a descris drept „fantasme” reprezintă o responsabilitate comună. Mesajul său a pus accentul pe rolul cetățenilor și al celor implicați în viața publică în menținerea unei dezbateri bazate pe argumente.

Declarațiile vin într-un context politic marcat de dificultăți în formarea unei majorități parlamentare și de negocieri pentru instalarea unui nou guvern. Acest context este relevant pentru discuțiile despre responsabilitatea politică, însă președintele nu a indicat în declarația relatată un partid anume drept țintă a criticilor sale.

Un alt punct important al discursului a fost încrederea în instituțiile statului și capacitatea societății de a obține rezultate prin efort comun.

Nicușor Dan a vorbit despre „loialitatea față de statul român” și despre convingerea că românii pot realiza lucruri bune împreună cu instituțiile publice.

În același timp, șeful statului a observat că pesimismul și neîncrederea par să domine în numeroase zone ale societății. Afirmația a fost prezentată ca o preocupare legată de valorile civice și de raportarea cetățenilor la stat.

Președintele nu a prezentat, în declarații, date statistice care să cuantifice evoluția populismului sau nivelul neîncrederii. Prin urmare, aprecierile sale trebuie înțelese ca poziții exprimate în cadrul discursului, nu ca rezultate ale unui studiu prezentat cu această ocazie.

Evenimentul a fost organizat pentru a marca un secol de istorie a Partidului Național Țărănesc. Cu această ocazie, Nicușor Dan a făcut referire la fondatorii și liderii formațiunii, despre care a spus că au luptat și s-au sacrificat pentru valori precum responsabilitatea și loialitatea față de stat.

Șeful statului a susținut că păstrarea acestor valori rămâne o responsabilitate pentru generațiile actuale. Discursul a legat astfel aniversarea formațiunii politice de teme mai largi privind instituțiile, implicarea civică și încrederea în capacitatea societății de a acționa în interes comun.

Tot sâmbătă, Nicușor Dan a anunțat intrarea în vigoare a legii centenare a Partidului Național Țărănesc, afirmând că societatea românească apreciază acest secol de istorie.

Mesajul central al intervenției lui Nicușor Dan a fost că dezbaterea publică ar trebui să se concentreze pe soluții realiste, responsabilitate și încredere în instituții. Președintele a prezentat combaterea populismului drept un efort colectiv, fără să detalieze în acest discurs măsuri concrete sau un program dedicat acestui obiectiv.

Declarațiile au fost făcute într-un moment în care scena politică românească traversează negocieri pentru formarea unui guvern. În acest cadru, apelul la responsabilitate și la alternative bazate pe realitate se înscrie în discuțiile despre stabilitatea instituțională și rolul actorilor politici.