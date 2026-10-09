Scenariul suspendării lui Nicușor Dan. Ultimul mesaj de la PSD

Secretarul general al PSD, europarlamentarul Claudiu Manda, a respins scenariul suspendării președintelui Nicușor Dan, după ce liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a acuzat social-democrații că pregătesc un astfel de demers. Manda a declarat că PSD este preocupat de formarea unui Guvern funcțional și de redresarea economiei.

Secretarul general al PSD a criticat politicile guvernamentale și a cerut partidelor să se concentreze asupra problemelor economice și a soluțiilor pentru ieșirea din criza politică.

Claudiu Manda a respins acuzațiile privind intenția PSD de a susține suspendarea președintelui și a afirmat că un asemenea scenariu ar contribui la prelungirea crizei.

„Terminați cu scenariile! Suspendarea președintelui Nicușor Dan nu face parte din agenda PSD. Numai în mintea celor preocupați să prelungească actuala criză se poate naște ideea provocării uneia noi. Noi suntem preocupați de formarea unui Guvern funcțional, de stabilitatea și credibilitatea României și de redresarea economiei”, a transmis Claudiu Manda.

Acesta a criticat și discursul liberalilor, pe care l-a descris drept o „retorică obsesivă”, susținând că dezbaterea politică ar trebui să se concentreze asupra problemelor cu care se confruntă populația.

Secretarul general al PSD a acuzat că politicile promovate de actuala guvernare au fost însoțite de scăderea consumului populației, creșterea numărului de firme intrate în insolvență și diminuarea puterii de cumpărare.

„Terminaţi cu demagogia! Vă lăudaţi cu politicile unei guvernări în care consumul populaţiei a scăzut, tot mai multe firme au intrat în insolvenţă, puterea de cumpărare a fost măcinată, iar România a ajuns de pe locul al doilea la creştere economică în Uniunea Europeană la coada clasamentului”, a scris Manda pe Facebook.

Acesta a cerut partidelor să prezinte soluții pentru problemele economice și să își asume efectele politicilor pe care le-au susținut.

Manda a mai afirmat că președintele Nicușor Dan a desemnat un prim-ministru, iar găsirea unei formule de guvernare este responsabilitatea partidelor care au primit un mandat din partea alegătorilor.

Reacția lui Claudiu Manda a venit după ce deputatul PNL Alexandru Muraru, liderul organizației liberale din Iași, a declarat la RFI că PSD ar pregăti suspendarea președintelui Nicușor Dan.

„Lipsesc în acest moment 18 voturi pentru suspendarea preşedintelui”, a afirmat Alexandru Muraru.