Premierul desemnat, Luca Niculescu, a declarat vineri că are „totală libertate” în mandatul primit de la președintele Nicușor Dan și că se așteaptă să o păstreze până la final. Acesta a mai spus că România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, în condițiile în care sunt necesare o rectificare bugetară și adoptarea bugetului de stat.

Luca Niculescu a afirmat că președintele Nicușor Dan i-a acordat libertate de acțiune în mandatul de premier desemnat și că, deocamdată, nu consideră necesară o intervenție suplimentară a șefului statului.

„Domnul președinte este cel care m-a numit, mi-a dat un mandat, am libertate mare în acest mandat, sunt foarte onorat pentru numirea pe care a făcut-o, zilele vor arăta dacă mai este nevoie și de intervenția domniei sale, dar în clipa de față am totală libertate și cred că o voi păstra până la final”, a afirmat Niculescu, la Digi24.

Premierul desemnat a precizat că fiecare zi aduce particularități noi și că, în această etapă, responsabilitatea discuțiilor cu partidele îi revine lui.

Luca Niculescu a declarat că situația economică impune instalarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline. Printre prioritățile menționate se numără rectificarea bugetară și adoptarea bugetului de stat.

„România are imperios nevoie de un Guvern. Situația este dificilă. Deci nu mă joc cu cuvintele. După cum ziceam și din întâlnirile pe care le-am avut, avem nevoie rapid, foarte rapid de rectificare bugetară, avem nevoie rapid de un buget pentru România. Vine o iarnă care s-ar putea să fie grea, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline. Orice poate întări sprijinul pentru acest Guvern este binevenit”, a spus premierul desemnat.

Întrebat când i-a comunicat Nicușor Dan intenția de a-l nominaliza pentru funcția de prim-ministru, Niculescu a spus că au existat mai multe discuții înainte de anunțul oficial.

„Pot să folosesc un joker, să nu spun? Mi-a spus înainte să mă anunțe. Au fost mai multe discuții. Nu era prima idee care venise în mintea mea, cea de a fi prim-ministru. Am avut discuții, mi-a spus motivele domniei sale. Când țara, când ești în serviciul public, cum sunt eu, și când președintele României îți solicită să ocupi această funcție atât de importantă, cred că n-ai cum să refuzi”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a precizat că nu cunoaște toate detaliile discuțiilor purtate de președinte cu partidele politice, dar că numele său mai fusese vehiculat pentru această funcție.

Luca Niculescu a afirmat că președintele i-a comunicat intenția de a-l desemna cu suficient timp înainte pentru a permite mai multe discuții. El a ales să nu ofere detalii suplimentare despre dialogul purtat cu șeful statului.

„Suficient încât să avem timp de mai multe discuții. Nu vreau să spun prea mult din ce a fost în dialogul dintre președinte și mine. A fost decizia domniei sale. Încă o dată, am fost onorat că s-a gândit la mine pentru asta, am discutat despre motivele pentru care crede că eu aș fi potrivit pentru această funcție. Au fost câteva discuții, dar timpul nu a fost foarte lung”, a mai spus premierul desemnat.