Șoferii care călătoresc cu mașina în Europa trebuie să verifice sistemul de taxare al autostrăzilor înainte de a intra într-o altă țară. În funcție de stat, circulația se face pe bază de vinietă, taxă pe kilometru sau gratuit, iar lipsa documentelor necesare poate atrage amenzi care ajung până la 800 de euro, potrivit autosupermarket.it.

Statele europene folosesc trei sisteme diferite pentru taxarea circulației pe autostrăzi. Primul este sistemul bazat pe distanța parcursă, unde șoferii achită o taxă la bariere sau prin dispozitive de tele-taxare. Acest model este utilizat în Italia, Franța, Spania, Portugalia, Croația și Grecia.

Al doilea sistem este cel al vinietei, care permite circulația pentru o perioadă determinată și este întâlnit în special în Europa Centrală și de Est, dar și în Austria și Elveția, potrivit autosupermarket.it.

Există și state în care autostrăzile sunt gratuite, precum Germania, țările Benelux și cea mai mare parte a statelor din Scandinavia.

În timpul aceleiași călătorii, un șofer poate trece prin mai multe sisteme de taxare, motiv pentru care este recomandată verificarea regulilor înainte de traversarea fiecărei frontiere.

În Elveția, vinieta este disponibilă doar în varianta anuală și costă 40 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 42 de euro, indiferent de perioada petrecută în țară.

Austria oferă viniete pentru zece zile, două luni sau un an, iar varianta anuală costă aproximativ 106 euro. Lipsa vinietei poate fi sancționată cu amenzi care încep de la 120 de euro.

Slovenia utilizează o vinietă digitală asociată numărului de înmatriculare. Tariful este de 16 euro pentru o săptămână și de 117,50 euro pentru un an. Din 2026, autostrada de coastă către Koper și Izola poate fi folosită fără taxă.

Vinieta este obligatorie și în Cehia, Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria, unde sistemele sunt, în majoritatea cazurilor, digitale.

Franța, Spania și Portugalia aplică același sistem ca Italia, iar taxa pentru șoferi este calculată în funcție de distanța parcursă.

În Franța și pe Peninsula Iberică poate fi utilizat un dispozitiv european de tele-taxare, util pentru șoferii care traversează frecvent granițele. Același sistem este folosit și în Croația, Grecia și pe anumite sectoare de autostradă din Polonia.

Norvegia aplică un sistem automat de taxare, în special pentru accesul în unele orașe.

Germania continuă să aibă una dintre cele mai extinse rețele de autostrăzi fără taxă, cu excepția unor tuneluri din nordul țării.

Și Belgia, Luxemburg și Țările de Jos oferă acces gratuit pe majoritatea autostrăzilor, existând doar câteva excepții, precum tunelul Liefkenshoek.

În Danemarca, Suedia și Finlanda autostrăzile sunt gratuite, însă anumite poduri și conexiuni importante, precum podul Øresund, sunt taxate separat.

Deținerea unei viniete nu înseamnă că toate drumurile sunt gratuite pentru șoferi.

În Austria, pe lângă vinietă, se achită taxe suplimentare pentru Autostrada Brenner și pentru tunelurile Tauern, Arlberg, Pyhrn și Karawanken, unde costurile variază între 7 și 15 euro pentru fiecare traversare.

Taxe separate sunt percepute și pentru tunelurile Mont Blanc, Fréjus și Gran San Bernardo, unde tarifele sunt de aproximativ 30 de euro.

Înainte de plecare, traseul trebuie verificat cu atenție pentru a identifica sistemul de taxare aplicat în fiecare țară tranzitată.

Vinietele pot fi cumpărate online de pe site-urile oficiale ale operatorilor de autostrăzi. Totodată, este recomandată evitarea platformelor de revânzare care practică prețuri mai mari.

Șoferii trebuie să verifice perioada de valabilitate a vinietei și categoria vehiculului pentru care aceasta este emisă.

Amenzile diferă de la un stat la altul. Dacă în Austria sancțiunile pornesc de la 120 de euro, în Slovenia acestea pot ajunge între 300 și 800 de euro. În majoritatea statelor, verificările sunt realizate automat cu ajutorul camerelor care citesc numerele de înmatriculare, iar lipsa vinietei nu beneficiază de perioadă de grație.