Cresc taxele de drum. Șoferii care tranzitează Bulgaria vor avea de achitat tarife mai mari pentru utilizarea rețelei de drumuri începând cu 1 august 2026, după ce Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice de la Sofia a pus în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede majorarea cu 30% a prețului vinietelor pentru vehiculele de până la 3,5 tone. Modificările vizează inclusiv vinietele pe termen scurt și sancțiunile aplicate celor care circulă fără o vinietă valabilă.

Proiectul prevede creșterea cu 30% a tarifelor pentru toate vinietele destinate autoturismelor cu masa de până la 3,5 tone. Dacă măsura va fi aprobată, vinieta electronică anuală va costa 64,50 euro, față de 49,60 euro în prezent. Cu toate acestea, ministerul bulgar arată că aceasta va rămâne cea mai avantajoasă variantă pentru șoferii care folosesc frecvent rețeaua națională de drumuri.

Și celelalte tipuri de viniete vor avea prețuri mai mari. Vinieta trimestrială va crește de la 27,61 euro la 35,90 euro, iar cea lunară va ajunge la 19,90 euro, comparativ cu 15,34 euro în prezent.

Se vor majora și tarifele pentru vinietele de scurtă durată. Vinieta valabilă o săptămână va costa 10 euro, în loc de 7,67 euro, cea de weekend va crește de la 5,11 euro la 6,60 euro, iar vinieta pentru o zi va avea un preț de 5,30 euro, față de 4,09 euro în prezent.

Modificările propuse includ și majorarea taxei compensatorii aplicate șoferilor care circulă fără o vinietă valabilă.

Pentru vehiculele de până la 3,5 tone, aceasta va crește cu 30%, de la 35,79 euro la 46,50 euro, dacă este achitată în termenul prevăzut de lege.

Majorarea tarifelor a fost anunțată pentru prima dată de ministrul de Finanțe, Galab Donev, odată cu prezentarea proiectului de buget pentru anul 2026. Potrivit estimărilor Guvernului bulgar, noua grilă de tarife ar urma să aducă venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro în acest an și de peste 48 de milioane de euro anual în perioada următoare.

Autoritățile bulgare arată că fondurile obținute din taxele propuse vor fi folosite în principal pentru investiții în infrastructura rutieră, proiecte amânate de mai mult timp.

Planul include reparații capitale și lucrări de reabilitare pentru drumurile de clasa a treia, care fac legătura între comunitățile mici și centrele regionale. Totodată, vor fi înlocuite parapetele deteriorate, vor fi aplicate marcaje rutiere durabile din material termoplastic și vor fi instalate sisteme autonome de iluminat în zonele considerate cu risc ridicat.

O parte din veniturile suplimentare va fi direcționată și către modernizarea sistemului național de taxare rutieră. Guvernul intenționează să actualizeze modulele software, să extindă rețeaua de camere pentru monitorizarea traficului și să reducă sub 2% nivelul taxelor de drum neachitate.

Ministerul arată că degradarea infrastructurii reprezintă unul dintre motivele care au stat la baza propunerii. Evaluările tehnice indică faptul că peste 35% din drumurile de clasa a doua și a treia, adică mai mult de 7.000 de kilometri, sunt într-o stare nesatisfăcătoare sau proastă. În prezent, veniturile încasate permit doar efectuarea lucrărilor de întreținere și a intervențiilor de urgență, în timp ce proiectele ample de reabilitare continuă să fie amânate.

Propunerea are în vedere și noile cerințe ale Uniunii Europene privind siguranța rutieră, care presupun investiții în sisteme moderne de protecție, tehnologii inteligente pentru managementul traficului, marcaje rutiere cu efect sonor și iluminat automatizat cu LED-uri. Potrivit ministerului, veniturile actuale provenite din viniete nu sunt suficiente pentru finanțarea acestor investiții.

Autoritățile explică faptul că noile tarife ar urma să intre în vigoare în luna august deoarece aceasta este perioada cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria. În aceste condiții, o parte importantă din costurile suplimentare va fi suportată de șoferii străini care folosesc rețeaua rutieră a țării. Totodată, Guvernul estimează că încasările suplimentare obținute la sfârșitul verii și în toamnă vor contribui la finanțarea lucrărilor de întreținere a drumurilor în sezonul rece.

Tarifele vinietelor au rămas neschimbate de la introducerea sistemului electronic de taxare, în 2019, iar aceasta va fi prima majorare importantă aplicată în ultimii șapte ani.