Cât durează, în medie, anvelopele unei mașini. Factorii care le duc durata de viață

Cât durează, în medie, anvelopele unei mașini. Factorii care le duc durata de viață
Anvelopele se numără printre componentele care influențează direct siguranța și modul în care funcționează un automobil. În mod obișnuit, producătorii arată că o anvelopă poate rezista, în medie, între 40.000 și 80.000 de kilometri, însă intervalul diferă în funcție de tipul anvelopei, stilul de condus și modul în care este întreținută.

Vechimea anvelopei contează chiar dacă nu pare foarte uzată

Pe lângă kilometri, contează și vârsta anvelopei. Specialiștii recomandă verificarea anuală a anvelopelor după aproximativ cinci ani de utilizare, iar după zece ani de la data fabricației acestea trebuie înlocuite, chiar dacă nu prezintă semne evidente de uzură.

De asemenea, autoritatea americană pentru siguranța traficului rutier arată că unii producători auto recomandă schimbarea anvelopelor chiar după șase ani, indiferent cât de mult au fost folosite.

Adâncimea șanțurilor anvelopei indică momentul în care aceasta trebuie schimbată

Un alt reper important este adâncimea șanțurilor anvelopei. Limita minimă admisă este de 1,6 mm, iar sub acest nivel, anvelopa nu mai oferă aderența necesară și trebuie schimbată.

De asemenea, atunci când uzura devine accentuată, crește riscul de acvaplanare pe carosabil umed, iar distanța de frânare poate deveni mai mare. Anvelopa trebuie înlocuită în momentul în care ajunge la indicatorul de uzură.

Anvelope

Anvelope. Sursa foto: Freepik

Presiunea incorectă scurtează mult perioada de folosire

Printre cauzele frecvente ale uzurii rapide se află presiunea incorectă din anvelope. Specialiștii recomandă verificarea presiunii cel puțin o dată pe lună, atunci când anvelopele sunt reci, deoarece valorile pot varia după rulare. Anvelopele insuficient umflate se pot uza mai repede pe margini, iar cele umflate peste nivelul recomandat se pot uza mai mult în partea centrală.

În același timp, presiunea prea mică poate reduce stabilitatea mașinii în mers și poate duce la un consum mai mare de carburant. De aceea, verificarea periodică și menținerea presiunii corecte reprezintă una dintre măsurile care pot limita uzura prematură a anvelopelor.

Trei obiceiuri care distrug anvelopele mai repede

Primul obicei care poate duce la deteriorarea rapidă a anvelopelor este circulația constantă cu presiune prea mică sau prea mare. În aceste condiții, anvelopele se pot uza mai repede și neuniform.

Al doilea obicei este condusul agresiv, caracterizat prin frânări bruște, accelerații puternice și lovirea frecventă a bordurilor sau a gropilor din carosabil, situații care pot grăbi uzura anvelopelor și pot provoca deteriorări.

Șofer nervos

Șofer nervos / sursa foto: dreamstime.com

Al treilea obicei este neglijarea rotației și a alinierii roților. Specialiștii arată că roțile nu se uzează în același mod, iar rotația periodică ajută la distribuirea mai uniformă a uzurii. Ca reper, această operațiune este recomandată după aproximativ 5.000–8.000 de kilometri.

Sarcina mare și lipsa verificărilor accelerează uzura

Producătorii arată și că supraîncărcarea mașinii grăbește uzura anvelopelor. NHTSA recomandă verificarea lunară a anvelopelor pentru tăieturi, umflături, obiecte străine și urme de uzură neuniformă.

Cu alte cuvinte, o anvelopă poate fi schimbată nu doar fiindcă a îmbătrânit sau a ajuns la limita profilului, ci și fiindcă a fost deteriorată înainte să își consume complet banda de rulare.

