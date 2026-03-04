Tot ce trebuie să știi înainte să te înscrii la școala de șoferi. Acte și costuri pentru toate categoriile

În 2026, procesul de înscriere la școala de șoferi presupune atât parcurgerea unor formalități administrative, cât și plata unor taxe. Cei care doresc să obțină permisul de conducere trebuie să se asigure că au toate documentele necesare și că înțeleg etapele pregătirii teoretice și practice. Pentru înscrierea la școala de șoferi, candidații trebuie să prezinte cartea de identitate (original și copie), cazierul judiciar, avizul psihologic și fișa medicală pentru permis auto, conform informațiilor disponibile pe site-ul Poliției.

Cazierul judiciar trebuie să includă mențiunea „Examen auto” și poate fi obținut de la orice secție de Poliție din orașul de domiciliu.

Avizul psihologic se eliberează după un consult la un cabinet autorizat de Colegiul Psihologilor din România, iar fișa medicală este emisă de o unitate acreditată de Direcția de Sănătate Publică.

Durata cursurilor variază între șase și opt săptămâni, incluzând o parte teoretică și una practică. Partea teoretică presupune până la 30 de ore de studiu despre legislația rutieră și aplicarea acesteia, în timp ce partea practică include minimum 30 de ore de condus sub supravegherea instructorului, numărul acestora putând fi suplimentat în funcție de progresul fiecărui cursant. După absolvire, școala de șoferi este valabilă timp de 12 luni pentru susținerea examenului auto.

Cartea de identitate (original și copie)

Fotografie tip permis auto

Fișa de școlarizare emisă de școala de șoferi, semnată de instructor, director, secretar și profesorul de legislație

Cererea de examinare

Cazier judiciar

Dovada achitării taxei de permis auto (89 lei)

Modalități de plată a taxei:

• Trezorerie • CEC Bank • Ghișeul DRPCIV • Online prin ghiseul.ro

Costurile pentru școlile de șoferi variază în funcție de categoria permisului. În cazul Capitală, tarifele pentru categoriile A, A1 și A2 se situează între 2.500 și 3.000 de lei, iar pregătirea pentru scutere de 125 cm³ cu categoria B ajunge la 1.200 de lei. Taxele pentru examen și orele suplimentare variază între 250 și 350 de lei, în funcție de categorie.

Pentru categoria B, tarifele diferă în funcție de tipul mașinii și al transmisiei. Orele de condus pe vehicule cu cutie manuală au un preț de pornire de 2.600 de lei. Pentru mașinile cu cutie automată, tarifele cresc semnificativ: modelele Audi A3 sau Dacia Logan, cu transmisie automată, ajung la 3.500 de lei.

În București, cei care vor să conducă încă de la primele ore de pregătire un BMW seria 3 GT, tot cu cutie automată, trebuie să scoată între 4.000 și 5.000 de lei din buzunar.

De asemenea, școlile oferă opțiuni flexibile de plată în rate și posibilitatea de a alege ore suplimentare pentru cei care au nevoie de program adaptat după ora 18 sau în weekend.

Pentru categoriile profesionale C, CE și D, tarifele de școlarizare sunt între 4.000 și 6.000 de lei, iar orele suplimentare și taxele de examen se adaugă conform regulilor fiecărei categorii.

În Brașov, viitorii șoferi pot găsi pachete începând de la 2.250 de lei pentru modelele Renault Clio sau Megane. De asemenea, o școală de șoferi din oraș are reduceri pentru elevii și studenții care vor să obțină permisul de până la 150 de leiz

În general, pachetele includ pregătire teoretică și acces la chestionare online, simulări teoretice în condiții similare examenului auto, prezența mașinii și a instructorului la prima probă practică, combustibil pentru orele de instruire și examen, precum și asistență completă pentru întocmirea dosarului de înscriere și pentru examen.