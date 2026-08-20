Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat joi că traficul pe Podul Basarab va fi redeschis complet din 7 septembrie. Până atunci, de vineri, 21 august, circulația va fi mutată pe sensul Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești, unde se va circula în ambele direcții, în timp ce cealaltă bretea intră în lucru.

Lucrările la Podul Basarab intră într-o nouă etapă, după finalizarea intervențiilor pe sensul Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că muncitorii fac ultimele finisaje pe această parte a pasajului, înainte ca traficul să fie mutat.

„Mâine dimineață, între orele 05.00 și 06.00, ne mutăm pe celălalt sens cu lucrările la PasajulBasarab! Azi, muncitorii lucrează la ultimele finisaje pe sensul Bd. Titulescu – Șos. Grozăvești: vopsiri, spălat și realizat marcajele rutiere. De mâine, veți circula pe această arteră, în dublu sens. Iar cealaltă bretea a podului (Grozăvești – Titulescu) va fi închisă traficului, pentru lucrări. Vom începe cu scanarea și frezarea asfaltului degradat, continuăm cu reparații, înlocuiri, curățări de rosturi de ditalație, parapeți, stâlpi, borduri, longrine de tramvai, tubulaturi de scurgere a apelor pluviale etc”, explică Ciprian Ciucu, cu mențiunea că lucrările se vor încehia până pe 6 septembrie.

Pe breteaua Grozăvești – Titulescu vor fi făcute intervenții la asfalt, rosturi de dilatație, parapeți, stâlpi, borduri, longrine de tramvai și sistemul de evacuare a apelor pluviale.

Lucrările de pe această parte a pasajului ar urma să fie încheiate până la 6 septembrie.

După terminarea acestei etape, circulația ar urma să fie reluată pe întregul pasaj.

„Lucrăm în două schimburi, inclusiv sâmbăta. Din 7 septembrie redeschidem traficul complet pe pod și, până la finalul anului, continuăm lucrările fără afectarea traficului. Spre exemplu, veți vedea, inclusiv pe breteaua pe care am lucrat până acum, că au rămas vechii parapeți ruginiți. Îi vom înlocui în perioada următoare, pe timpul nopții, fără să afectăm traficul”, a transmis Ciucu.

Intervențiile vor continua, așadar, și după redeschiderea completă, însă fără restricții asupra circulației. Printre lucrările care vor fi făcute ulterior se numără și înlocuirea vechilor parapeți.

Pasajul Basarab a fost deschis circulației în perioada 2011-2012, însă nu a fost făcută recepția lucrărilor.

Din acest motiv, pasajul nu a putut fi întreținut corespunzător și s-a degradat în timp.

„Aducem pasajul la stare corespunzătoare de siguranță, iar de anul viitor va putea fi întreținut corespunzător”, dă asigurări primarul Ciucu.