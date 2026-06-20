Lucrările de modernizare și întreținere la Podul Basarab au început sâmbătă, 20 iunie, iar traficul auto va fi restricționat începând cu 29 iunie, a anunțat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, de pe șantier.

Circulația tramvaielor pe pod a fost deja suspendată pentru organizarea lucrărilor, iar șoferii vor circula alternativ pe o singură bandă, în dublu sens, pe perioada intervențiilor programate pentru această vară.

Proiectul este important deoarece urmărește obținerea recepției finale a uneia dintre cele mai importante infrastructuri rutiere din București, după 15 ani de la punerea sa în funcțiune.

Potrivit primarului general, restricțiile pentru traficul auto vor intra în vigoare din 29 iunie.

Pe durata lucrărilor, una dintre benzile podului va fi închisă, iar circulația se va desfășura în dublu sens pe banda rămasă disponibilă. Autoritățile au decis ca intervențiile care afectează traficul să fie realizate în perioada vacanței de vară, pentru a reduce impactul asupra deplasărilor zilnice.

În paralel, circulația tramvaielor pe Podul Basarab a fost suspendată încă de la debutul lucrărilor.

Podul Basarab a fost dat în exploatare în urmă cu aproximativ 15 ani, însă recepția finală a construcției nu a fost realizată niciodată.

Potrivit administrației locale, această situație a împiedicat efectuarea unor lucrări de mentenanță esențiale pentru infrastructură.

Primăria Capitalei a finalizat între timp documentația tehnică și a stabilit costurile împreună cu constructorul, astfel încât să poată fi realizate intervențiile necesare pentru finalizarea procedurilor de recepție.

Echipele de pe șantier vor interveni la mai multe componente ale podului.

Printre lucrările programate se numără:

reabilitarea șanțurilor de scurgere;

decolmatarea sistemelor de evacuare a apelor;

modernizarea balustradelor;

refacerea stratului de asfalt;

lucrări la sistemul de iluminat public.

Primarul general a precizat că intervențiile nu vizează structura de rezistență a podului și nu există probleme care să afecteze siguranța construcției.

Întregul proiect este estimat la aproximativ 10 luni.

Potrivit autorităților, restricțiile majore de trafic vor fi menținute doar pe perioada verii, urmând ca circulația integrală pe pod să fie reluată în toamnă, după finalizarea etapelor care necesită ocuparea benzilor de circulație.

Alte proiecte de infrastructură anunțate de Primăria Capitalei În cadrul vizitei pe șantier, Ciprian Ciucu a făcut referire și la alte investiții aflate în derulare în București.

Printre acestea se numără lucrări la rețelele de termoficare, modernizarea unor linii de tramvai, precum și proiecte din zona cartierului Henri Coandă și de pe Bulevardul Națiunile Unite.

Pentru unele proiecte din zona centrală a Capitalei, edilul a precizat că documentațiile urbanistice sunt încă în curs de elaborare, iar finalizarea acestora ar putea avea loc în aproximativ doi ani.