Pasajul Basarab din București intră într-un amplu proces de reabilitare începând de sâmbătă, 20 iunie, după aproape 15 ani în care una dintre cele mai importante structuri rutiere ale Capitalei nu a beneficiat de lucrări majore de întreținere.

Primăria Municipiului București a anunțat că intervențiile vor aduce modificări atât pentru traficul rutier, cât și pentru transportul public de suprafață.

Lucrările au fost programate odată cu începutul vacanței de vară, perioadă în care autoritățile estimează un trafic mai redus în Capitală.

Reabilitarea este considerată esențială pentru siguranța circulației, având în vedere starea avansată de degradare a pasajului inaugurat în 2011.

Potrivit planului prezentat de Primăria Capitalei, lucrările vor fi realizate în mai multe etape.

În perioada 20-29 iunie, intervențiile se vor desfășura exclusiv în zona liniilor de tramvai, fără restricții pentru traficul auto. Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, alimentarea cu energie a liniei de contact va fi întreruptă temporar.

În etapa următoare, între 29 iunie și 31 iulie, circulația rutieră va fi restrânsă. Șoferii vor putea circula pe o singură bretea, utilizată în ambele sensuri, între Calea Grozăvești și Șoseaua Nicolae Titulescu. Autoritățile estimează că această măsură va permite executarea lucrărilor fără închiderea completă a pasajului.

Reprezentanții Primăriei au precizat că principalele intervenții vor fi concentrate în perioada verii, iar după luna septembrie vor continua doar lucrări punctuale. Finalizarea întregului proiect este estimată până la sfârșitul anului 2026.

Lucrările vor afecta și transportul public.

Începând cu 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate temporar. Pentru preluarea fluxului de călători, Societatea de Transport București va introduce linia 54, care va circula pe traseul Depoul Alexandria – Zețarilor – Șura Mare.

Totodată, linia 44 va funcționa cu un număr suplimentar de vehicule pentru a compensa reducerea capacității de transport din zonă.

Și liniile circulare 1 și 10 vor avea trasee modificate:

Linia 1 va circula deviat între Romprim – Piața Sudului – Dristor – Obor – Banu Manta, în ambele sensuri;

va circula deviat între Romprim – Piața Sudului – Dristor – Obor – Banu Manta, în ambele sensuri; Linia 10 va circula deviat între Romprim – Piața Sudului – Piața Eroii Revoluției – Trafic Greu – 13 Septembrie – Ghencea.

Pentru zona afectată de suspendarea tramvaielor va fi introdusă și linia navetă 610, care va lega Primăria Sectorului 1 de Pasajul Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresului.

Primăria estimează că circulația tramvaielor va reveni la normal începând cu 1 septembrie.

Autoritățile susțin că starea actuală a pasajului impune intervenții urgente.

Într-un comunicat, Primăria Capitalei a descris structura drept „plină de rugină, degradată”, cu elemente deteriorate și probleme la sistemele esențiale de funcționare.

Potrivit municipalității, sunt afectate sistemul de evacuare a apelor pluviale, rosturile de dilatație, lifturile, scările, rampele și o parte din elementele structurale.

Lucrările vor include înlocuirea parapetelor metalice degradate, schimbarea aparatelor de reazem și a rosturilor de dilatație, refacerea sistemului de colectare a apelor, turnarea unui nou covor asfaltic, reparații ale elementelor din beton și metal, precum și intervenții la scările rulante și infrastructura pietonală.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat anterior că lipsa recepției finale a lucrării timp de aproape 15 ani a împiedicat efectuarea operațiunilor normale de întreținere și modernizare.

Inaugurat în 2011, Pasajul Basarab reprezintă unul dintre cele mai importante noduri de circulație din București, asigurând legătura dintre sectoarele 1 și 6 și contribuind la descongestionarea traficului din zona central-vestică a orașului.

Reabilitarea sa este considerată una dintre cele mai importante intervenții de infrastructură programate în Capitală în acest an, având impact direct asupra sute de mii de șoferi și călători care tranzitează zilnic zona.