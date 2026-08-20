Ieșirea mai devreme din activitate poate părea o soluție avantajoasă pentru o persoană care îndeplinește condițiile pentru pensia anticipată. Diferența față de pensia pentru limită de vârstă nu ține însă doar de momentul în care începe plata. Pensia anticipată este diminuată în funcție de perioada cu care este devansată pensionarea, iar această diminuare se aplică până când sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare contributiv. Vârsta standard și stagiul complet de cotizare sunt stabilite potrivit Legii nr. 360/2023, iar pentru anumite situații legea prevede reduceri ale vârstei standard de pensionare.

În cazul pensiei pentru limită de vârstă nu există penalizarea specifică pensiei anticipate. Cuantumul se stabilește pe baza numărului total de puncte realizate și a valorii punctului de referință prevăzute de lege.

Cu alte cuvinte, persoana care așteaptă până la îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă nu suportă diminuarea aplicată pensiei anticipate pentru lunile de pensionare înainte de termen.

Pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, de către persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege plus cel puțin 5 ani de stagiu de cotizare. Aici apare principala diferență financiară.

Pentru pensia anticipată, cuantumul rezultat din calcul este diminuat în funcție de numărul de luni cu care este anticipată pensionarea și de stagiul realizat peste stagiul complet contributiv.

Legea prevede următoarele procente de diminuare pentru fiecare lună de anticipare:

-până la un an de anticipare: 0,40% pentru fiecare lună;

-între un an și 2 ani: 0,35% pentru fiecare lună;

-între 2 și 3 ani: 0,30% pentru fiecare lună;

-între 3 și 4 ani: 0,25% pentru fiecare lună;

-între 4 și 5 ani: 0,20% pentru fiecare lună.

Procentul aplicabil este stabilit în funcție de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet contributiv, potrivit tabelului prevăzut de lege.

Prin urmare, nu orice persoană care se pensionează anticipat pierde automat același procent din pensie. Diminuarea depinde de situația concretă a solicitantului.

Pentru a înțelege diferența, trebuie separat cuantumul pensiei calculat înainte de diminuare de cuantumul efectiv plătit în perioada de anticipare.

De exemplu, dacă în urma calculului rezultă o pensie de 4.000 de lei, iar în cazul respectiv se aplică o diminuare de 0,20% pentru fiecare lună de anticipare, pentru 24 de luni de anticipare diminuarea cumulată ar fi de 4,8%.

În acest exemplu simplificat, reducerea ar însemna 192 de lei pe lună, iar cuantumul rezultat ar fi de aproximativ 3.808 lei.

Exemplul este orientativ. Într-un caz real, procentul aplicabil trebuie stabilit în funcție de stagiul realizat peste stagiul complet contributiv și de numărul exact de luni de anticipare.

Una dintre cele mai importante diferențe pe care trebuie să le cunoască persoanele care iau în calcul pensionarea anticipată este că procentul de diminuare stabilit la acordarea pensiei se menține până la data îndeplinirii condițiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă, după caz.

Asta înseamnă că pensia anticipată nu este diminuată doar în momentul în care este acordată, după care cuantumul revine automat la nivelul pensiei pentru limită de vârstă.

Regula se aplică pe perioada în care persoana beneficiază de pensie anticipată.

La îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă, iar diminuarea specifică pensiei anticipate este eliminată potrivit regulilor prevăzute de lege.

Aceasta este una dintre diferențele esențiale: diminuarea pensiei anticipate nu este o reducere permanentă aplicată pentru tot restul vieții, ci este legată de perioada în care persoana beneficiază de pensie anticipată.

La pensia anticipată nu este suficient ca o persoană să fie aproape de vârsta standard de pensionare. Pentru acordarea acestui tip de pensie trebuie îndeplinite condițiile privind stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul suplimentar prevăzut de lege.

De aceea, înainte de depunerea cererii, este important ca persoana să verifice exact ce perioade sunt recunoscute ca stagiu contributiv și care este stagiul complet aplicabil în cazul său.

Această verificare este cu atât mai importantă cu cât, în sistemul actual, există diferențe între stagiul total de cotizare și stagiul de cotizare contributiv, iar documentele utilizate la stabilirea pensiei evidențiază distinct aceste elemente.

Există și o altă situație care poate crea confuzie. Legea prevede cazuri în care vârsta standard de pensionare poate fi redusă, de exemplu pentru anumite condiții de muncă sau pentru unele categorii de persoane care îndeplinesc condițiile stabilite de lege. Aceasta nu este același lucru cu pensia anticipată.

Diferența este importantă tocmai pentru bani: pensionarea pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard nu trebuie confundată cu pensia anticipată, pentru care legea stabilește în mod expres mecanismul de diminuare.

Răspunsul nu este același pentru toată lumea. Pentru o persoană care are nevoie sau dorește să iasă din activitate mai devreme, pensia anticipată poate însemna obținerea unui venit cu până la 5 ani înainte de vârsta standard, dacă sunt îndeplinite condițiile legale. În schimb, avantajul pensionării mai devreme trebuie pus în balanță cu diminuarea cuantumului pe perioada în care este plătită pensia anticipată.

De aceea, comparația corectă nu este doar „cât primesc dacă ies acum” versus „cât primesc dacă mai muncesc”.

Trebuie luate în calcul cel puțin trei elemente: numărul de luni de anticipare, stagiul de cotizare realizat și cuantumul pensiei care ar rezulta la pensionarea pentru limită de vârstă.

Pentru cei care sunt aproape de momentul pensionării, diferența de câteva luni poate avea consecințe financiare diferite de la un caz la altul. O decizie luată după verificarea exactă a stagiului și a cuantumului estimat este, prin urmare, mai importantă decât o comparație făcută doar după vârsta la care începe plata pensiei.