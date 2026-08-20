Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi că forma tehnică finalizată a Legii salarizării unitare a fost prezentată partidelor politice la Palatul Cotroceni. Potrivit acestuia, proiectul are la bază trei principii: sustenabilitatea bugetar-fiscală, echitatea între categoriile de personal bugetar și un mecanism de control menit să prevină derapajele.

„Astăzi am prezentat partidelor politice, la Palatul Cotroceni, forma tehnică finalizată a Legii salarizării unitare, rezultat al negocierilor, consultărilor și ajustărilor”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Fără să dea informații concrete, Pîslaru a mai spus că proiectul a fost construit având în vedere trei principii pe care le-a considerat esențiale: „Am urmărit trei principii esențiale, fără compromis: sustenabilitate bugetar-fiscală, echitate reală între toate categoriile de personal bugetar, bazată pe o evaluare tehnică independentă realizată împreună cu Banca Mondială și un mecanism clar de control, care să prevină derapajele din trecut”.a explicat Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a afirmat că, în procesul de elaborare a proiectului, au fost purtate discuții cu sindicatele din domeniile vizate.

„Am ascultat și am discutat cu sindicatele din toate domeniile implicate și fiecare element tehnic aflat pe masă astăzi este fundamentat”, a transmis ministrul.

El a mai spus că au fost analizate mai multe variante pentru ca proiectul să poată fi acceptat din punct de vedere social, în condițiile constrângerilor bugetare.

„Am explorat toate variantele posibile pentru a atinge acceptabilitatea socială, respectând realitatea fiscal-bugetară a României”, a afirmat Pîslaru.

Ministrul a atras atenția și asupra termenului pentru adoptarea legii, arătând că respectarea acestuia este legată de fondurile din PNRR.

„Adoptarea legii până la 31 august înseamnă păstrarea a aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR, esențiali pentru investițiile României”, a precizat Dragoș Pîslaru.

Acesta a mai spus că Ministerul Muncii și-a încheiat rolul de secretariat tehnic în cadrul procesului și că instituția va continua să ofere sprijin până la adoptarea proiectului.

„Am pus pe masă tot ce era necesar pentru o decizie informată. Răspunderea deciziei finale revine acum partidelor politice și Parlamentului”, a transmis ministrul.

Anterior, la Palatul Cotroceni, Dragoș Pîslaru a vorbit și despre discuțiile cu Comisia Europeană privind Legea salarizării.

Ministrul a avertizat că România nu își poate asuma cheltuieli peste capacitatea bugetară și a spus că riscul unei retrogradări a ratingului de țară este mai important decât simpla îndeplinire a jalonului din PNRR.

Pîslaru a menționat că liderii politici au indicat anumite domenii ale proiectului care mai necesită consultări.

Consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că liderii partidelor au primit o versiune a proiectului Legii salarizării care, în principiu, îndeplinește obligațiile asumate de România prin PNRR și respectă constrângerile fiscale.

Potrivit acestuia, vor avea loc noi discuții tehnice în weekend.

La începutul săptămânii viitoare, liderii partidelor urmează să se întâlnească din nou cu președintele României pentru a stabili dacă există consens politic în privința adoptării proiectului.