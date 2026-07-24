Ucraina are nevoie de aproape 588 de miliarde de dolari pentru reconstrucție. Antreprenorul și investitorul Seyar Kurshutov, expert în comerț internațional, explică de ce teama capitalului internațional descrie tot mai mult o țară de ieri, nu pe cea de azi.

Aproape 588 de miliarde de dolari, exact atât va costa reconstrucția Ucrainei în următorul deceniu, potrivit evaluării comune a guvernului, Băncii Mondiale, Comisiei Europene și ONU din raportul RDNA5, publicat în februarie 2026. Este de aproape trei ori mai mult decât PIB-ul anual al țării. În contextul unei asemenea cifre, expertul în import-export Seyar Kurshutov propune să vorbim despre investiții în mod onest și să numim exact lucrurile de care se teme capitalul.

Temerile, spune el, sunt două, nu una. Prima este evidentă, războiul. „Riscul de securitate se află pe primul loc în orice sondaj în rândul investitorilor”, notează expertul. Despre a doua se vorbește mai puțin, deși mediul de afaceri o plasează aproape la același nivel: instituțiile slabe, corupția și justiția. Potrivit Indicelui de percepție a corupției al Transparency International, Ucraina a obținut în 2025 un scor de 36 de puncte din 100 și ocupă locul 104.

„Investitorul nu se teme doar de bombe. Se teme că nici măcar într-un scenariu de pace dreptul său de proprietate și contractul nu vor fi protejate în mod sigur”, formulează Seyar Kurshutov.

Totuși, o mare parte dintre aceste temeri, este el convins, descriu Ucraina de ieri. Potrivit studiului Asociației Europene de Afaceri, Indicele integral al atractivității investiționale a urcat în 2025 la 2,70 puncte din 5, față de 2,49 cu un an înainte, revenind practic la nivelul de dinaintea invaziei pe scară largă. „În timp ce unii calculează riscurile, alții deja construiesc”, constată expertul.

Compania elvețiană Nestlé a deschis o nouă fabrică în regiunea Volîn, o investiție de circa 40 de milioane de franci elvețieni și deja a patra uzină a companiei în Ucraina, iar volumul producției sale în țară a crescut în 2025 cu aproximativ o zecime. „Cele mai mari oportunități în economie se deschid nu atunci când totul este deja sigur și evident, ci tocmai atunci când majoritatea încă se teme”, adaugă expertul Seyar Kurshutov.

Apelurile de tipul „credeți în Ucraina” nu funcționează, în opinia expertului, ci altceva: „reducerea incertitudinii până la un nivel pe care capitalul îl poate calcula”. În primul rând a apărut asigurarea riscurilor de război: acum trei ani nu exista deloc o acoperire privată a unor astfel de riscuri, iar acum s-a format un sistem pe mai multe niveluri, cu participarea agențiilor internaționale și a pieței private.

La aceasta se adaugă un volum fără precedent de fonduri publice pentru stabilizare: în decembrie 2025 liderii UE au convenit acordarea unui credit fără dobândă pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027. Al treilea mecanism este cel mai dificil, pentru că depinde exclusiv de Ucraina însăși. „Nicio asigurare nu va înlocui o justiție independentă și reguli previzibile”, subliniază Kurshutov. Tocmai de aceea el numește parcursul către aderarea la UE nu un slogan geopolitic, ci un instrument investițional care aliniază legislația ucraineană la standardele europene.

Decalajul dintre modul în care este evaluată Ucraina și ceea ce este ea în realitate creează tocmai această oportunitate, conchide expertul. „Ucraina nu are nevoie de investiții din compasiune. Are nevoie ca riscul să fie în sfârșit evaluat corect”, spune Seyar Kurshutov.