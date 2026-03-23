Emmanuel Grégoire câștigă Primăria Parisului. Alegerile municipale din Franța redesenează raportul de forțe înaintea prezidențialelor din 2027

Emmanuel Grégoire a câștigat alegerile municipale din Paris și va deveni noul primar al capitalei Franței, după ce a obținut 50,52% din voturile exprimate în turul al doilea.

Victoria candidatului susținut de uniunea stângii fără La France Insoumise confirmă menținerea Parisului în zona administrațiilor de stânga și reprezintă unul dintre rezultatele urmărite atent la nivel național, în contextul în care scrutinul municipal din 2026 a fost analizat și ca un test politic înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

Potrivit rezultatelor definitive, Emmanuel Grégoire a obținut 428.000 de voturi, cu aproape 120.000 mai multe decât în primul tur, când fusese votat de 309.000 de alegători.

Într-o cursă în trei, în care au fost prezenți doi candidați din zona stângii, el a reușit să depășească pragul de 50% și să se impună în fața candidatei dreptei, Rachida Dati.

Rachida Dati, candidata Uniunii Dreptei, a încheiat scrutinul cu 41,52% din voturi. Ea a adunat 351.000 de voturi în turul al doilea, față de 207.000 în primul tur, după ce a beneficiat între cele două runde de fuziunea cu lista lui Pierre-Yves Bournazel și de retragerea în favoarea sa a lui Sarah Knafo.

În același timp, Sophia Chikirou, candidata La France Insoumise, s-a clasat pe poziția a treia cu 7,96%, înregistrând 67.000 de voturi, sub nivelul din primul tur, când obținuse 95.000. Le Parisien notează că această scădere s-a produs în contextul unui vot util orientat către Emmanuel Grégoire.

După anunțarea rezultatului, Emmanuel Grégoire a declarat:

„Parisul a decis să rămână fidel istoriei sale, (…) dar aceasta nu este victoria unui Paris împotriva altuia.” Declarația a fost făcută de la La Rotonde de Stalingrad, în arondismentul al XIX-lea, în fața susținătorilor săi. La rândul său, Rachida Dati a afirmat că „nu a reușit să convingă suficient”.

Presa internațională a remarcat că victoria lui Grégoire prelungește controlul stângii asupra Parisului. Associated Press a notat că acest rezultat extinde o perioadă de 25 de ani de conducere de stânga în capitala franceză.

Dincolo de rezultatul din Paris, alegerile municipale din Franța au fost atent monitorizate pentru indicii privind dinamica politică înaintea prezidențialelor din 2027.

Aceste scrutinuri locale nu oferă automat un pronostic pentru succesorul președintelui centrist Emmanuel Macron, dar pot arăta tendințe de popularitate și tipurile de alianțe care pot fi construite într-un peisaj politic fragmentat.

Unul dintre elementele urmărite a fost capacitatea formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National (RN) de a transforma avansul din sondaje și din unele teritorii în control asupra marilor orașe.

RN nu a reușit să câștige Marsilia și Toulon, două dintre orașele pe care spera să le cucerească în turul decisiv. Acest rezultat a fost interpretat de agenție drept un recul într-un moment în care sondajele arătau că formațiunea anti-imigrație și eurosceptică ar putea intra în cursa pentru prezidențiale dintr-o poziție puternică.

Cu toate acestea, conducerea RN a respins ideea că eșecurile din unele mari orașe ar indica atingerea unui plafon electoral. Jordan Bardella, liderul partidului, a spus:

„Rassemblement National și candidații săi au realizat în această seară, în aceste alegeri municipale, cea mai mare străpungere din întreaga sa istorie.”

RN a fost reales la Perpignan încă din primul tur și a obținut victorii și în orașe mai mici.

În Marsilia, al doilea oraș al Franței, primarul socialist în funcție Benoît Payan a fost reales cu puțin sub 54% din voturi, potrivit unui sondaj Elabe pentru BFM TV .

Alte estimări au mers în aceeași direcție.

Payan se afla umăr la umăr cu candidatul RN în primul tur, însă a fost avantajat înaintea turului decisiv după retragerea rivalului său din zona stângii radicale, pentru a evita o victorie a extremei drepte.

După rezultat, Benoît Payan a declarat:

„Acest oraș, pe care unii îl credeau pierdut, și-a arătat cea mai frumoasă față, a arătat că este capabil să reziste.”

În schimb, la Nisa, Éric Ciotti, fost lider conservator devenit aliat al RN, a câștigat alegerile locale, aducând al cincilea cel mai mare oraș al Franței sub controlul unei alianțe asociate extremei drepte.

Acest rezultat a fost prezentat drept una dintre victoriile semnificative obținute de tabăra respectivă în seara electorală.

Partidul Socialist, slăbit la nivel național în ultimii ani, a găsit motive de încurajare în rezultatele din marile orașe. Pe lângă Paris, formațiunea a revendicat și succesul din Marsilia, iar agenția a relatat și că socialiștii l-au învins pe François Bayrou la Pau.

În declarațiile de după victorie, Emmanuel Grégoire a spus: „Parisul va fi inima rezistenței” față de orice uniune între dreapta tradițională și extrema dreaptă.

După anunțarea primelor rezultate, acesta a traversat Parisul pe bicicletă, într-un gest interpretat de presă ca o referire la politicile ecologice promovate în capitală.

Pe partea de centru-dreapta, fostul prim-ministru Édouard Philippe a fost reales primar în Le Havre, rezultat care, îi consolidează perspectiva unei candidaturi la alegerile prezidențiale din 2027.

Acesta a declarat că există „motive de speranță” în valorile Franței și că „extremele pot fi învinse”.

Scrutinul a oferit și un semnal favorabil pentru La France Insoumise în anumite orașe, inclusiv la Roubaix, unde un sondaj Ifop-Fiducial pentru TF1, LCI și Sud Radio indica o posibilă victorie. Manuel Bompard a declarat, potrivit aceleiași surse, că „partidele tradiționale pierd teren”.

La Paris, participarea la vot în turul al doilea a fost de 61,60%, ceea ce corespunde unei rate a absenteismului de 38,40%. Datele arată o mobilizare mai mare decât în primul tur, când prezența fusese de 58,89%.

În capitală, această creștere a participării s-a suprapus peste o redistribuire vizibilă a voturilor între cele două tururi și peste consolidarea votului în jurul principalilor candidați.

În ansamblu, scrutinul municipal din Franța a produs rezultate diferite de la un oraș la altul, dar Parisul și Marsilia au rămas în zona stângii, în timp ce extrema dreaptă și aliații săi au obținut câștiguri punctuale, inclusiv la Nisa, fără a reuși însă să cucerească toate marile ținte urmărite în această rundă electorală. Reuters apreciază că aceste rezultate vor alimenta calculele strategice ale partidelor înaintea confruntării prezidențiale din 2027.