Extrema stângă a câștigat primul tur al alegerilor pentru primăria Parisului, dar voturile s-ar putea pierde

Candidatul Partidului Socialist, Emmanuel Grégoire, a câștigat primul tur al alegerilor pentru primăria Parisului, însă scorul puternic al candidatului France Insoumise, Sophia Chikirou, amenință să fragmenteze votul de stânga în turul doi, relatează france24.com.

Emmanuel Grégoire s-a situat în fruntea primului tur al alegerilor pentru primăria Parisului, depășind-o pe fosta ministră a Culturii, Rachida Dati, potrivit primelor estimări. Grégoire conduce o alianță de extremă stânga care include socialiștii, ecologiștii și comuniștii, și a obținut 36,4% din voturi conform sondajului Ipsos-BVA-Cesi.

Conform unui alt sondaj realizat de Ifop-Fiducial, fostul viceprimar a primit 37%, iar Dati 25,2%. Un al treilea sondaj estimează o distanță de aproximativ 10 puncte procentuale între cei doi candidați.

„Femeile și bărbații din Paris ne-au plasat clar în frunte în acest prim tur”, a declarat Grégoire susținătorilor săi pe măsură ce primele rezultate erau anunțate.

Rachida Dati, care recent și-a dat demisia din funcția de ministru al Culturii pentru a se concentra pe campania pentru primărie, a obținut aproximativ 25% din voturi. Fosta europarlamentară își propune să coaguleze votul centrului-dreapta, apelând la Pierre-Yves Bournazel pentru a evita fragmentarea acestui segment electoral.

În același timp, Dati se confruntă cu un proces în septembrie pentru acuzații de corupție și abuz de putere legate de mandatul său anterior, acuzații pe care le neagă.

Candidata Sophia Chikirou, reprezentanta partidului France Insoumise (LFI), care reprezintă extrema stângă radicală, a obținut aproximativ 13% din voturi, depășind așteptările inițiale. Prezența sa în turul doi ar putea fragiliza avantajul lui Grégoire, iar ea a declarat că așteaptă un apel din partea socialistului pentru a forma un așa-zis „front antifascist”. „Dacă nu primesc un apel, vom menține lista LFI pe buletinul de vot”, a precizat Chikirou.

Grégoire s-a declarat reticent la orice alianță cu partidul lui Jean-Luc Mélenchon, pentru a nu-și aliena electoratul și pentru a respecta promisiunile repetate de a nu colabora cu LFI.

Sondajele arată că Pierre-Yves Bournazel și Chikirou depășesc pragul de 10% necesar pentru turul doi, în timp ce în două din trei sondaje și Sarah Knafo, reprezentanta extremei drepte, a trecut de acest prag.

Decizia acestor candidați de a rămâne în cursă sau de a forma alianțe va influența decisiv rezultatul alegerilor.

Alegerile vin după 25 de ani de conducere a extremei stângi în Paris, cu primarii Bertrand Delanoë și Anne Hidalgo. Grégoire promite continuarea „revoluției verzi” și un „schimb de metodă” după conducerea polarizantă a lui Hidalgo.

În același timp, alegătorii manifestă nemulțumiri legate de lucrările rutiere, creșterea datoriei municipale și scandaluri privind abuzuri sexuale în școlile primare și grădinițele din oraș.

Primul tur îl plasează pe Grégoire într-o poziție favorabilă pentru turul doi din 22 martie, însă scorul solid obținut de Chikirou amenință să divizeze votul de stânga.

În același timp, Dati încearcă să consolideze votul centrului-dreapta pentru a profita de această fragmentare.