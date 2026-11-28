Deputatul AUR Laura Gherasim, autoarea raportului formațiunii privind anularea alegerilor prezidențiale, a anunțat că va depune săptămâna viitoare două sesizări penale la Parchetul General. Potrivit parlamentarului, primul demers vizează anularea scrutinului din decembrie 2024, iar al doilea îi privește pe formatorii de opinie și oamenii politici care au făcut declarații publice împotriva cetățenilor români, în baza articolului 369 din Codul penal, referitor la incitarea la violență, ură sau discriminare. Pe lista persoanelor menționate de Laura Gherasim se regăsesc jurnaliști și analiști precum Cristian Tudor Popescu, Radu Buzăianu sau Mugur Ciuvică.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Laura Gherasim, care deține și funcția de președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții din Camera Deputaților, a explicat demersurile juridice pe care urmează să le inițieze.

”Săptămâna viitoare voi depune la Parchetul General două sesizări penale. Prima sesizare penală, pe care o voi depune în urma cercetării parlamentare pe care am efectuat-o, priveşte anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024. Cea de-a doua sesizare penală priveşte declaraţiile publice îndreptate împotriva cetăţenilor români şi are ca temei art. 369 din Codul penal, care sancţionează incitarea la violenţă, ură sau discriminare. UNA ESTE SĂ CONDAMNI ACŢIUNILE CONDUCERII UNUI STAT, INCLUSIV ÎN CONTEXTUL ANULĂRII ALEGERILOR, ŞI CU TOTUL ALTA ESTE SĂ CONDAMNI UN POPOR PENTRU ACŢIUNILE CONDUCĂTORILOR SĂI. Art. 369 din Codul penal sancţionează incitarea publică la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei persoane sau categorii de persoane, inclusiv pe criterii de naţionalitate, etnie, opinie ori apartenenţă politică, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”, a transmis deputatul AUR.

Parlamentarul susține că, timp de mai multe luni, a monitorizat discursurile publice ale unor politicieni, jurnaliști și invitați permanenți ai posturilor de televiziune. În argumentarea sesizării sale, Laura Gherasim oferă mai multe exemple concrete de afirmații făcute în spațiul public la adresa alegătorilor lui Călin Georgescu și George Simion.

Astfel, deputatul AUR invocă o declarație a jurnalistului Cristian Tudor Popescu din martie 2025, în care acesta i-ar fi numit pe votanții celor doi candidați „nişte bestii naturale sub aparenţa de «bieţi» români”. De asemenea, este menționat jurnalistul Radu Buzăianu, despre care Gherasim susține că, în ultima ediție din 2024 a emisiunii „Bună, România” de la B1 TV, ar fi vorbit despre analfabetismul funcțional al susținătorilor lui Călin Georgescu, ”încheindu-şi intervenţia cu expresia „Fir-aţi ai dracu’ de comunişti!”.

”Mugur Ciuvică, Antena 3 CNN, în emisiunea moderată de Mihai Gâdea, îi numea pe susţinătorii lui Călin Georgescu „pleava societăţii”. Pentru această emisiune au fost depuse 16 sesizări la CNA. Propunerea de sancţionare nu a întrunit numărul necesar de voturi. Iulian Chifu, în ianuarie 2025, vorbea despre diferite categorii de susţinători ai lui Călin Georgescu, despre trimiterea unora în închisoare şi supunerea altora unor procese de deradicalizare. Valeriu Nicolae, Starea Impostorilor, pe 25 aprilie 2025, publica o emisiune intitulată „George Simion de la Alianţa pentru Unirea Rataţilor”. Paul Palencsar, Ziariştii, pe 9 mai 2025, publica un editorial adresat votanţilor lui George Simion, intitulat „Chiar vreţi să muriţi de foame, orbiţi de un golan mincinos?!”. Hari Bucur-Marcu, într-o postare preluată de Adevărul pe 4 decembrie 2024, susţinea că votul pentru Călin Georgescu în turul al doilea ar exprima ura faţă de propria patrie şi dispreţul faţă de propria naţiune”.

În mesajul său, Laura Gherasim i se adresează direct procurorului general, subliniind că legea trebuie aplicată în mod egal tuturor cetățenilor, indiferent de profesia pe care o au.

”Doamnă procuror general, art. 369 din Codul penal există şi pentru oamenii aceştia, din câte ştiu eu. Nu scrie nicăieri că un jurnalist are mai multe drepturi decât cetăţeanul despre care vorbeşte la televizor”, a punctat parlamentarul.

Pentru documentarea completă a cazului, deputatul anunță că va solicita rapoartele de monitorizare ale Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) și înregistrările emisiunilor difuzate între 1 noiembrie 2024 și 31 mai 2025 pe posturile Antena 3 CNN, B1 TV, Digi24, Realitatea Plus, România TV, TVR, Pro TV, Euronews, dar și pe alte canale TV. Totodată, se va cere verificarea articolelor și declarațiilor apărute în presa scrisă și online în același interval de timp.

”Nu mă interesează dacă autorii acestor declaraţii sunt oameni de stânga sau de dreapta şi nici dacă i-au susţinut pe George Simion, Nicuşor Dan, Crin Antonescu, Victor Ponta, Elena Lasconi sau pe oricare dintre ceilalţi candidaţi, fie la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024, fie la noile alegeri prezidenţiale, organizate în mai 2025 după anularea alegerilor democratice din 2024. Voi solicita identificarea şi tragerea la răspundere penală a tuturor celor care au săvârşit fapte ce intră sub incidenţa art. 369 din Codul penal”, a mai precizat reprezentantul AUR.

În susținerea demersului său, Laura Gherasim face trimitere și la articolul 30, alineatul (7) din Constituția României, care interzice în mod expres îndemnul la ură națională, coroborat cu prevederile Codului penal. Deputatul face o paralelă cu rapiditatea cu care autoritățile au acționat într-un alt dosar politic și anunță că va face publice toate documentele în momentul depunerii lor.

”Legea nu face excepţie nici pentru cetăţenii unui alt stat. În cazul lui George Simion, procurorilor le-a trebuit o singură zi pentru a se sesiza din oficiu pentru instigare publică. Vreau să ştiu de cât timp va avea nevoie Parchetul General pentru a cerceta faptele pe care le voi aduce la cunoştinţa procurorilor. Ambele sesizări penale, împreună cu documentele anexate, vor fi făcute publice în ziua depunerii lor la Parchetul General. Cu demnitate mi-am asumat acest mandat în Parlamentul României şi tot cu demnitate îl voi încheia”, a conchis Laura Gherasim.