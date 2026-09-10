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Kim Jong-un ar mai avea un copil. Ce spun serviciile sud-coreene despre viitorul regimului de la Phenian

Kim Jong-un ar mai avea un copil. Ce spun serviciile sud-coreene despre viitorul regimului de la Pheniansursa foto. EVZ
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Din cuprinsul articolului

Fiica liderului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Ju Ae, ar avea un frate sau o soră mai mică, potrivit informațiilor furnizate de serviciile de informații din Coreea de Sud. Autoritățile de la Seul urmăresc de mai mult timp familia conducătoare de la Phenian, în condițiile în care succesiunea la putere rămâne unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale regimului, potrivit AFP.

Kim Ju Ae, considerată posibilă moștenitoare

Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud (NIS) estimează în prezent că adolescenta este tratată drept posibilă moștenitoare a tatălui său.

„Serviciul naţional de informaţii estimează în prezent că Kim Ju Ae este tratată ca moştenitoare, dar înţelege că are un frate sau o soră mai mică”

Kim Ju Ae a devenit cunoscută publicului în 2022, când a început să apară alături de tatăl său. De atunci, prezențele sale la evenimente importante au devenit tot mai frecvente.

Familia liderului nord-coreean, în atenția serviciilor

Serviciile sud-coreene au estimat anterior că Kim Jong-un ar avea probabil trei copii. Nu este însă clară ordinea în care aceștia s-au născut.

NIS încearcă, de asemenea, să stabilească dacă liderul nord-coreean are un copil mai mare decât Kim Ju Ae. Potrivit evaluării actuale, chiar dacă acesta există, nu ar avea un rol în succesiunea la conducerea țării.

NIS a transmis că încearcă în continuare să stabilească dacă Kim Ju Ae are un frate mai mare, dar consideră că, „chiar dacă acesta există, nu se află în poziţia de a deveni succesor”.

Apariții tot mai importante alături de Kim Jong-un

Din 2022, Kim Ju Ae a fost prezentă la mai multe evenimente politice și militare importante alături de tatăl său. Una dintre cele mai mediatizate apariții a avut loc în timpul unei vizite la Beijing.

Presa de stat nord-coreeană a început, la rândul său, să îi acorde o atenție tot mai mare. Kim Ju Ae a fost descrisă drept „copilul mult iubit” și „o personalitate importantă menită să conducă” (hyangdo în coreeană).

Termenul folosit pentru a o descrie este asociat, de regulă, cu liderii de rang înalt și cu persoanele care ar putea ajunge să preia conducerea.

O succesiune ținută departe de ochii publicului

Viitorul conducerii Coreei de Nord este dificil de anticipat, deoarece informațiile despre familia lui Kim Jong-un sunt strict controlate.

Familia Kim conduce țara de mai multe decenii, iar autoritățile nord-coreene promovează puternic ideea continuității dinastiei. Cultul personalității este legat inclusiv de „descendenţei sale de pe Muntele Paektu”, prezentată drept fundament al legitimității familiei conducătoare.

Kim Jong-un a ajuns la conducerea Coreei de Nord în 2011, după moartea tatălui său, Kim Jong Il. El a continuat astfel dinastia începută de bunicul său, Kim Ir Sen.

Identitatea și poziția exactă a celorlalți copii ai liderului nord-coreean rămân neclare, însă aparițiile tot mai numeroase ale lui Kim Ju Ae au alimentat speculațiile privind viitorul conducerii de la Phenian.

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