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Nou test militar ordonat de Kim Jong-un. Distrugătorul reparat după un eșec major, folosit pentru lansarea rachetelor

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Nou test militar ordonat de Kim Jong-un. Distrugătorul reparat după un eșec major, folosit pentru lansarea rachetelorKim Jong Un. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a supravegheat un nou test al cunoscutului distrugător Kang Kon, o navă militară de 5.000 de tone care urmează să intre în dotarea Marinei nord-coreene. Exercițiile au inclus lansări de rachete de croazieră și verificarea unor sisteme de „război electronic”, potrivit KCNA. Testele au loc după ce nava a trecut printr-un proces de reparații, în urma unui incident produs anul trecut, când distrugătorul s-a răsturnat în timpul lansării în apă.

Kim Jong-un cere introducerea rapidă a navei în serviciu

După verificările efectuate vineri, liderul de la Phenian a cerut accelerarea ultimelor proceduri înainte ca nava să fie operațională.

Kim Jong-un „a ordonat finalizarea în mod responsabil a procedurilor de testare a distrugătorului şi introducerea acestuia în serviciul Marinei în termen de două luni”, a arătat KCNA.

Imaginile îl arată pe liderul nord-coreean urmărind testele de la un punct de observație aflat pe coastă, alături de mai mulți oficiali militari. Alte fotografii prezintă momentul în care distrugătorul Kang Kon lansează o rachetă spre mare.

Kang Kon

distrugatorul Kang Kon. Sursa foto: Captură video

Distrugătorul Kang Kon a avut probleme încă de la prima încercare de lansare la apă, în mai 2025. Incidentul s-a produs chiar în timpul unei ceremonii urmărite de Kim Jong-un.

Liderul nord-coreean a criticat dur situația, vorbind atunci despre o „neglijenţă absolută” și solicitând măsuri împotriva celor considerați responsabili pentru eșec.

Mesaj transmis de Xi Jinping către Kim Jong-un

În paralel, agenția KCNA a anunțat că președintele chinez Xi Jinping i-a transmis o scrisoare liderului nord-coreean, după mesajul de felicitare trimis de acesta cu ocazia aniversării a 105 ani de la înființarea Partidului Comunist Chinez.

„Sunt pregătit să îndrum sectoarele şi regiunile relevante din ambele părţi pentru punerea în aplicare deplină a importantului nostru acord comun şi să dezvolt relaţiile dintre China şi RPDC pe termen lung, într-un mod solid şi stabil”, a arătat Xi Jinping.

În ultimii ani, Phenianul și-a consolidat relațiile cu Rusia, inclusiv pe fondul contextului geopolitic internațional, însă China continuă să fie principalul partener politic și economic al Coreei de Nord.

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