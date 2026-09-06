oheirry Mola, reprezentanta Republicii Dominicane, a câștigat titlul Miss World 2026, în finala desfășurată sâmbătă, 5 septembrie, la Nha Trang, în Vietnam. Victoria readuce coroana în Republica Dominicană după 44 de ani și reprezintă al doilea titlu Miss World din istoria țării.

Mola, în vârstă de 24 de ani, a trecut de toate etapele competiției și s-a impus în fața celorlalte cinci concurente ajunse în finală. Pe locul al doilea s-a clasat Elisabeth Reynés, reprezentanta Spaniei, iar poziția a treia i-a revenit lui Taanusiya Chetty, din Malaysia.

Coroana i-a fost înmânată de Opal Suchata Chuangsri din Thailanda, câștigătoarea Miss World 2025. Finala a avut loc în 2 April Square din Nha Trang și a încheiat ediția aniversară dedicată celor 75 de ani de existență a competiției.

Succesul lui Joheirry Mola are o semnificație aparte pentru Republica Dominicană. Țara nu mai câștigase titlul Miss World din 1982, când Mariasela Álvarez devenea prima reprezentantă dominicană care obținea coroana.

Astfel, Mola a devenit a doua dominicană care câștigă competiția, la 44 de ani după performanța lui Álvarez.

Finala din Vietnam a reunit 111 reprezentante, iar competiția a inclus mai multe etape de selecție înainte de stabilirea celor șase finaliste. Organizația Miss World a prezentat ediția din acest an drept una aniversară, la 75 de ani de la fondarea concursului în 1951.

Vietnamul a găzduit pentru prima dată finala Miss World.

Noua Miss World are un profil profesional care combină educația, jurnalismul, comunicarea și activitatea socială.

Potrivit profilului oficial publicat de Miss World, Joheirry Mola este absolventă de Business Management and Administration la Universidad Iberoamericana. Ea lucrează ca profesoară de Literatură și Studii Sociale în limba engleză și este, de asemenea, corespondentă de presă.

Mola este fondatoarea și președinta organizației Voices of Tomorrow, prin intermediul căreia urmărește să extindă accesul copiilor și tinerilor din comunități vulnerabile la educația în limba engleză. Proiectul pune accent pe dezvoltarea gândirii critice și a capacității de exprimare.

Activitatea sa în comunicare include colaborarea cu Univision New York, unde a lucrat ca și corespondentă pentru Ventana a Quisqueya, program în cadrul căruia a prezentat subiecte despre cultura dominicană, probleme sociale și comunitățile locale.

Pe lângă activitatea din educație și jurnalism, Mola este model profesionist și ambasador Goya Gives, potrivit organizației Miss World.

Unul dintre principalele elemente ale parcursului său la Miss World a fost proiectul dedicat educației copiilor din comunități vulnerabile.

În ultima rundă de întrebări, Mola a vorbit despre importanța accesului la limba engleză și despre oportunitățile pe care această formare le poate oferi copiilor.

Mesajul a fost legat direct de proiectul său Voices of Tomorrow, prin care susține extinderea educației în limba engleză pentru copii și tineri.

Mola a vorbit, de asemenea, despre rolul educației în dezvoltarea capacității de exprimare și în crearea unor noi oportunități pentru cei din comunități vulnerabile.

În etapa decisivă au ajuns reprezentantele a șase țări: Republica Dominicană, Spania, Malaysia, Vietnam, Eritreea și Africa de Sud.

Joheirry Mola a obținut coroana, Elisabeth Reynés din Spania a fost desemnată prima finalistă, iar Taanusiya Chetty din Malaysia a ocupat poziția a treia. Chetty a primit și premiul Beauty With a Purpose, unul dintre elementele importante ale competiției Miss World.

România nu s-a numărat printre cele 40 de concurente care au trecut în etapa următoare a competiției.

Din Europa au avansat în această fază reprezentantele Belgiei, Angliei, Franței, Germaniei, Gibraltarului, Poloniei, Scoției, Spaniei, Ucrainei și Țării Galilor. Finala de la Nha Trang a încheiat ediția Miss World 2026, organizată pentru prima dată în Vietnam și dedicată aniversării a 75 de ani de la apariția competiției.