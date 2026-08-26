Justitie

Percheziții DNA la Spitalul Municipal Timișoara într-un dosar privind fraudarea unui concurs de angajare

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Percheziții DNA la Spitalul Municipal Timișoara într-un dosar privind fraudarea unui concurs de angajare
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Din cuprinsul articolului

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), împreună cu polițiștii Brigăzii de Operațiuni Speciale Timișoara, desfășoară miercuri percheziții la Spitalul Municipal Timișoara, unitate medicală aflată în administrarea Primăriei Timișoara. Ancheta vizează suspiciuni privind fraudarea unui concurs organizat pentru ocuparea unui post în cadrul spitalului.

Percheziții DNA la Spitalul Municipal Timișoara

Potrivit informațiilor disponibile, anchetatorii au intrat în mai multe birouri ale unității medicale, de unde ridică documente și alte materiale despre care consideră că ar putea fi relevante pentru investigație.

Dosarul are în centru un concurs organizat în aprilie 2026, pentru ocuparea unui post de asistent medical generalist debutant S, în cadrul Blocului Operator I.

Acuzații de trucare a unui concurs de angajare

Conform unor surse apropiate anchetei, unul dintre angajații spitalului ar fi avut acces la subiectele pregătite pentru concurs înainte ca acestea să fie făcute publice. Informațiile ar fi ajuns ulterior la unul dintre candidați, care le-ar fi folosit pentru a se pregăti pentru examen.

Candidatul respectiv ar fi obținut, în urma concursului, cel mai mare punctaj, ceea ce a ridicat suspiciuni cu privire la modul în care s-a desfășurat procedura de recrutare.

Anchetatorii DNA verifică acum dacă informațiile confidențiale au fost transmise în mod nelegal și dacă accesul la subiectele concursului a influențat rezultatul final al procedurii de angajare.

DNA

DNA. Sursă foto: Facebook

DNA face cercetări pentru infracțiunea de abuz în serviciu

În cadrul cercetărilor sunt avute în vedere fapte precum folosirea, directă sau indirectă, a unor informații care nu sunt destinate publicității, precum și permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de informații. În cauză este analizată și posibila săvârșire a infracțiunii de abuz în serviciu.

Perchezițiile desfășurate la Spitalul Municipal Timișoara urmăresc strângerea de probe și clarificarea tuturor împrejurărilor în care au fost întocmite și distribuite subiectele de concurs.

La acest moment, ancheta este în desfășurare, iar stabilirea responsabilităților va reveni organelor judiciare, în funcție de probele administrate pe parcursul cercetărilor.

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