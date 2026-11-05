Prognoza meteo, 5 octombrie. Vremea va intra într-un proces de răcire, devenind mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, prezentând înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse, cu cantități de apă sub 5 litri pe metru pătrat, în regiuni precum Oltenia, Banat, Crișana și în nord-vestul Munteniei. În zonele montane, la altitudini mari, pe spații mici își vor face apariția precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, conform ANM.

Din punct de vedere termic, maximele diurne vor fi destul de scăzute, încadrându-se între 7 grade, valoare ce se va înregistra izolat în Moldova, Oltenia, Muntenia și în depresiunile din estul Transilvaniei, și 13 grade în Banat și în partea vestică a Transilvaniei. Vântul va sufla slab și moderat, prezentând doar unele intensificări temporare pe litoral, unde rafalele vor atinge 40-45 km/h.

Pe parcursul nopții și dimineții, valorile minime vor coborî frecvent, situându-se între -4 și 4 grade, în timp ce în depresiuni temperaturile vor fi și mai scăzute, coborâre până spre -7 grade. De asemenea, în primele ore ale zilei și în timpul nopții, pe alocuri se va forma ceață, care poate fi asociată și cu burniță, reducând vizibilitatea în trafic.

În Capitală, aspectul vremii va fi de asemenea caracterizat de răcire. Pe parcursul zilei, cerul va prezenta înnorări, însă treptat atmosfera se va degaja spre seară și noapte. Temperatura maximă se va situa în jurul valorilor de 8-9 grade, în timp ce minima nocturnă va coborâ până la 0-2 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, fără a pune probleme deosebite.

În ziua următoare, valorile termice diurne vor marca o ușor creștere față de intervalul precedent în majoritatea regiunilor țării. Maximele termice se vor încadra între 6 și 15 grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze în sud-vestul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și izolat posibile ploi slabe în regiunile estice. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, vor predomina ninsorile.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea unele intensificări pe parcursul zilei în Moldova, local în nord-estul Munteniei și în Dobrogea, cu viteze de 40-50 km/h, precum și pe crestele montane, unde rafalele vor atinge 60-70 km/h.

Minimele termice se vor menține în mare parte sub normele climatologice ale perioadei, fiind cuprinse în general între -4 și 4 grade. În a doua parte a nopții, pe arii restrânse, se va semnala din nou formarea ceții, care ar putea fi asociată cu burniță.