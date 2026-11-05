Vicepreședintele SUA, JD Vance, a provocat surprindere la Washington după ce a atribuit războiului din Iran înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Declarațiile sale au fost interpretate drept o posibilă încercare de distanțare față de Donald Trump, în perspectiva unei eventuale candidaturi la Casa Albă în 2028, relatează BBC.

Într-un mesaj de aproximativ 600 de cuvinte publicat miercuri pe platforma X, Vance a recunoscut că alegătorii care l-au susținut pe Trump în 2024 au abandonat Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a scris vicepreședintele, adăugând că însuși Donald Trump a afirmat acest lucru.

În intervențiile sale de marți seara și miercuri, președintele american a apărat conflictul, dar a recunoscut că acesta a contribuit la schimbarea controlului asupra Camerei Reprezentanților și Senatului în favoarea democraților.

Poziția vicepreședintelui față de războiul din Iran era cunoscută la Washington, unde se consideră că acesta și-a exprimat în privat opoziția față de conflict în cadrul unor întâlniri cu oficiali ai administrației.

Deși Vance a susținut în repetate rânduri războiul după atacurile lansate de SUA și Israel asupra Teheranului în februarie, dezacordurile sale cu președintele au rămas până acum departe de atenția publică.

La câteva ore după înfrângerea electorală a republicanilor, vicepreședintele a afirmat că decizia de a intra în război a reprezentat o greșeală politică.

„Dacă vreți să argumentați că a meritat, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani a meritat, atunci faceți-o. Argumentați că a meritat să plătiți. Fie că sunteți de acord sau nu, cel puțin asta e sincer”, a declarat Vance.

Potrivit BBC, este dificil de identificat un precedent recent în care un vicepreședinte american în exercițiu s-a distanțat atât de abrupt de președinte într-o chestiune majoră de politică externă.

Reacția lui Donald Trump a fost, la rândul său, surprinzătoare. Președintele a fost de acord cu Vance că războiul a influențat rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului, afirmând că acesta a fost un factor decisiv „în mare măsură”.

Trump a susținut însă că ar lua aceeași decizie dacă s-ar afla din nou în situația de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară.

„Știam asta când am intrat și i-am împiedicat să aibă o armă nucleară și nu vor avea niciodată o armă nucleară”, le-a spus președintele reporterilor, referindu-se la postarea vicepreședintelui.

Potrivit lui Daniel Byman, expert în politică externă la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, declarațiile lui Vance par să reprezinte o modalitate de a se separa de Trump.

Byman a subliniat că, în cazul unei candidaturi prezidențiale, vicepreședintele va trebui să găsească un echilibru delicat între diferențele față de actualul lider și păstrarea unei relații politice cu acesta.

În mesajul său, Vance nu l-a menționat direct pe Trump și a atribuit o parte dintre concluziile privind rezultatul alegerilor unor sondatori anonimi.

Ashley Davis, strateg republican, a declarat pentru BBC că vicepreședintele „și-a băgat degetul de la picior în apă ca să vadă ce are de gând să facă”.

Dincolo de criticile privind războiul din Iran, Vance a prezentat și o strategie în patru puncte pentru recâștigarea alegătorilor de către republicani:

-încheierea războiului;

-concentrarea asupra costului vieții și inflației;

-prioritizarea intereselor Americii;

-schimbarea relației SUA cu Israelul.

Lista reflectă o parte dintre pozițiile susținute de Vance în ultimii ani și ar putea constitui baza unui viitor program politic, mai scrie bbc.com

Alegerile prezidențiale din SUA sunt încă la peste doi ani distanță, iar JD Vance nu a anunțat oficial dacă va candida. Deși este considerat unul dintre potențialii favoriți pentru nominalizarea republicană, apropiații săi susțin că acesta nu a luat încă o decizie.

În același timp, amploarea distanțării sale față de Donald Trump rămâne discutabilă. Potrivit The New York Times, Vance i-ar fi arătat președintelui mesajul înainte de publicarea acestuia pe platforma X.

Trump nu a precizat pe cine va susține pentru a-i succeda în cursa pentru Casa Albă. Președintele i-a lăudat în mai multe rânduri atât pe Vance, cât și pe secretarul de stat Marco Rubio, fără să anunțe o eventuală susținere oficială.