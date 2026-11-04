Politica

Declinul politic al lui Donald Trump, prin ochii lui Traian Băsescu: „MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Rămâne în fruntea SUA doar în calitate de raţă şchioapă”

Declinul politic al lui Donald Trump, prin ochii lui Traian Băsescu: „MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Rămâne în fruntea SUA doar în calitate de raţă şchioapă”Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, în urma cărora republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului. Fostul șef al statului consideră că rezultatul reprezintă o respingere a mișcării MAGA de către electoratul american și susține că Donald Trump își va pierde o parte importantă din influența politică.

Ce spune Traian Băsescu despre viitorul lui Trump

Traian Băsescu și-a exprimat punctul de vedere într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care a făcut referire la rezultatul scrutinului și la viitorul politic al președintelui american.

MAGA respinsă de americani! Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi. Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de “raţă şchioapă! Pe 13 aprilie postam cu titlul “Trump va pleca, America rămâne!” Aşa va fi!”, a spus fostul președinte.

republicani vs democrati

republicani vs democrati / sursa foto: dreamstime.com

Republicanii au pierdut controlul ambelor camere ale Congresului SUA

Partidul Republican, susținut de Donald Trump, a suferit o înfrângere importantă la alegerile americane de la jumătatea mandatului. Potrivit proiecțiilor posturilor de televiziune din Statele Unite, democrații au obținut majoritatea atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat.

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Scrutinul s-a desfășurat marți, 3 noiembrie, și a fost considerat unul dintre cele mai importante momente politice pentru ultimii doi ani ai mandatului prezidențial al lui Donald Trump.

Înfrângerea republicanilor, văzută ca un eșec al mișcării MAGA

În competiția electorală au fost puse în joc toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților, precum și aproximativ o treime dintre locurile din Senat.

Desfășurarea alegerilor a fost însoțită de măsuri extinse de monitorizare. Departamentul de Justiție al SUA a anunțat trimiterea a aproximativ 1.000 de observatori în toate cele 50 de state americane.

Victoria democraților le oferă acestora posibilitatea de a controla activitatea legislativă și de a intensifica verificările parlamentare asupra administrației prezidențiale.

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