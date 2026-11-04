Reducerea deficitului bugetar înregistrată de România reprezintă un atu important în cadrul negocierilor purtate la nivelul Uniunii Europene. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că menținerea ritmului de consolidare fiscal-bugetară este esențială pentru protejarea intereselor economice naționale pe scena europeană.

În vederea participării la întâlnirea miniștrilor de finanțe din statele membre ale Uniunii Europene, programată pentru 9 și 10 noiembrie la Bruxelles, conducerea Ministerului Finanțelor a desfășurat o serie de consultări tehnice interne.

"Am avut astăzi o întâlnire tehnică cu echipa Ministerului Finanţelor, pentru pregătirea participării la o nouă reuniune a miniştrilor de finanţe din UE, la Bruxelles, pe 9 şi 10 noiembrie. Am analizat împreună cu echipa dosarele aflate în negociere şi demersurile prin care putem susţine mai bine interesele economiei româneşti", a precizat Nazare.

Conform oficialului, respectarea angajamentelor asumate în plan fiscal sporește autoritatea României în cadrul dialogului cu partenerii europeni, oferind un fundament solid pentru susținerea măsurilor necesare economiei locale.

"România nu mai este în situaţia de acum un an. Progresele în reducerea deficitului ne oferă argumente mai solide pentru aceste discuţii. Efortul de consolidare trebuie continuat, iar rezultatele acestuia trebuie folosite şi pentru a susţine, la nivel european, soluţii adaptate presiunilor cu care se confruntă economia noastră", a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Strategia de negociere pusă în aplicare la nivel european mizează pe cooperare strategică și rigoare bugetară. "Poziţia României în negocierile din cadrul ECOFIN se construieşte prin rezultate interne, argumente tehnice solide şi cooperare cu statele care au interese comune. Din acest punct de vedere, seriozitatea în respectarea ţintelor fiscal - bugetare ne întăreşte credibilitatea la masa negocierilor. Responsabilitatea noastră este să folosim credibilitatea recâştigată în ultimul an pentru a susţine interesele României acolo unde se iau deciziile", a subliniat ministrul Finanţelor.

Datele oficiale incluse în Raportul privind execuția bugetară pe trimestrul III, elaborat de Ministerul Finanțelor, indică evoluții pozitive în plan macroeconomic.

Deficitul bugetar a coborât la nivelul de 3,81% din PIB în primele nouă luni din 2026, comparativ cu 5,31% din PIB înregistrat în intervalul corespunzător al anului precedent. În același timp, fondurile alocate investițiilor publice au cunoscut o majorare de aproximativ 30%, ajungând la valoarea totală de 107,77 miliarde de lei.