Peste 4.500 de pompieri vor fi pregătiți să intervină zilnic, la nivel național, în perioada minivacanței de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Echipajele vor avea la dispoziție peste 4.000 de mijloace tehnice pentru gestionarea situațiilor de urgență și acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pentru asigurarea intervențiilor în perioada 30 noiembrie – 1 Decembrie, pompierii vor avea la dispoziție sute de autospeciale și ambulanțe, destinate atât stingerii incendiilor, cât și acordării primului ajutor sau descarcerării victimelor.

„Pentru gestionarea solicitărilor primite din partea cetățenilor, vor fi disponibile peste 4.000 de mijloace tehnice, dintre care aproape 900 de echipaje de stingere, 111 autospeciale de descarcerare, peste 300 ambulanțe SMURD de prim ajutor, 34 unități de terapie intensivă mobilă, 11 ambulanțe de terapie intensivă mobilă dedicate nou-născuților și 68 autospeciale pentru transportul personalului și al victimelor multiple”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Reprezentanții IGSU le atrag atenția persoanelor care intenționează să viziteze târgurile de Crăciun să respecte regulile de siguranță și indicațiile organizatorilor. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, dar și menținerii libere a căilor de acces și evacuare.

„Supravegheați permanent copiii, stabiliți împreună un punct de întâlnire și păstrați libere căile de acces și evacuare. Acordați atenție împrejurimilor și semnalați personalului din organizare orice situație care ar putea pune în pericol siguranța participanților”, arată sursa citată.

Pentru persoanele care vor petrece zilele libere acasă, pompierii recomandă folosirea cu atenție a sobelor și a celorlalte sisteme de încălzire.

Autoritățile atrag atenția și asupra pericolului reprezentat de suprasolicitarea instalațiilor electrice prin conectarea simultană a mai multor aparate. Totodată, copiii trebuie supravegheați permanent pentru a preveni producerea unor accidente.

„Neglijența și ignorarea regulilor de siguranță pot avea consecințe grave, de la pagube materiale considerabile până la pierderi de vieți omenești. Siguranța fiecăruia depinde de responsabilitatea tuturor. În cazul producerii unei situații de urgență sau dacă observați un pericol iminent, apelați imediat numărul unic 112”, precizează IGSU.

Ziua Națională a României 2026. Parade militare, concerte și târguri de Crăciun în marile orașe. Ce evenimente sunt pregătite de 1 Decembrie

Românii vor avea parte de patru zile libere consecutive, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026, iar marile orașe din țară pregătesc evenimente dedicate Zilei Naționale. Paradele militare, concertele în aer liber, spectacolele de lumini și târgurile de Crăciun se numără printre principalele atracții ale minivacanței. Bucureștiul va găzdui parada militară națională, la care sunt așteptați peste 2.000 de militari, în timp ce Alba Iulia, Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Timișoara și Constanța au pregătit propriile programe festive.

Capitala va găzdui marți, 1 decembrie, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate Zilei Naționale. Parada Militară Națională este programată să înceapă la ora 11.00, în Piața Arcului de Triumf.

Peste 2.000 de militari și specialiști din structurile Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor vor participa la defilare.

Organizatorii au pregătit aproximativ 130 de mijloace tehnice, printre care se numără și 45 de aeronave. La manifestări vor lua parte și peste 300 de militari străini, reprezentând detașamente din 16 state.

Publicul va putea vedea inclusiv echipamente militare intrate recent în dotarea Armatei României. După ceremonie, până la ora 14.30, va putea fi vizitată o expoziție de tehnică militară amenajată în apropierea Arcului de Triumf.

Pregătirile pentru paradă vor influența traficul rutier din nordul Capitalei. Repetiția generală este programată sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 9.00 și 16.00, iar o nouă sesiune de pregătire va avea loc luni, 30 noiembrie, între orele 9.00 și 12.00.

Totodată, în perioada 25-30 noiembrie, aeronavele militare vor efectua antrenamente la altitudini reduse deasupra Bucureștiului, în județul Ilfov și la Alba Iulia.

La Alba Iulia, manifestările dedicate Zilei Naționale vor începe încă din 28 noiembrie, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea iluminatului festiv, programate la ora 19.00. Seara va continua cu un spectacol al trupei Gașca Zurli, destinat în special familiilor cu copii.

Duminică, 29 noiembrie, publicul va putea urmări concertul Narcisei Suciu, programat de la ora 19.00. Luni, de Sfântul Andrei, scena va fi ocupată de trupele Cargo, RIFF și Hara, începând cu ora 18.00. Accesul la aceste evenimente este gratuit.

Marți, 1 decembrie, programul oficial va debuta la ora 11.00, în zona Sălii Unirii, cu o reconstituire a Marii Adunări Naționale din 1918.

La prânz sunt programate o ceremonie religioasă la Catedrala Încoronării și un spectacol cu artificii de zi. La ora 13.00, la Monumentul Unirii, va fi citită Rezoluția adoptată la Alba Iulia în urmă cu 108 ani.

Parada militară va începe la ora 14.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Programul continuă la ora 16.00, în Piața Cetății, cu un spectacol folcloric, iar de la ora 19.00 va avea loc retragerea cu torțe. Ultimul moment festiv al zilei va fi un spectacol de artificii, programat la ora 20.30.